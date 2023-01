Straßenbahn, Fernbus oder Scooter: Ab April 2023 können viele SAP-Beschäftigte frei wählen, wie sie unterwegs sein wollen. Das Interesse ist groß.

Aus dem Mobilitätsbudget von SAP lassen sich unter anderem auch Radreparaturen bezahlen. (Foto: Imago/Westend61) Radfahrer in Berlin

Düsseldorf SAP führt als einer der ersten deutschen Konzerne ein sogenanntes Mobilitätsbudget flächendeckend als Alternative zum Dienstwagen ein. Ab dem 1. April haben alle berechtigten SAP-Beschäftigten die Option, mit einem monatlichen Budget auszuwählen, ob sie privat mit dem Zug, Scooter, Mietwagen, Taxi oder der Straßenbahn fahren wollen. Auch die Fahrradreparatur wird beispielsweise bezahlt.

Die Einführung hat Signalwirkung. Der Softwarekonzern verfügt mit insgesamt 17.000 Fahrzeugen über die mit Abstand größte Dienstwagenflotte deutscher Unternehmen. Das Angebot kommt intern gut an. „Das Interesse ist riesig“, sagt Flottenchef Stefan Krautwasser.

Der Schritt zeigt, dass der Dienstwagen an Strahlkraft verliert. Für junge Mitarbeiter zieht das eigene Auto nicht mehr so sehr als Statussymbol. SAP will mit dem Mobilitätsbudget als Arbeitgeber attraktiver werden.

Angesprochen werden vor allem Mitarbeitende, die bislang keinen Dienstwagen haben oder haben wollen. „Die Idee kommt auch bei jungen Talenten und Bewerbern gut an, allein das dürfte mögliche Mehrkosten rechtfertigen“, sagt Krautwasser.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen