Münchner Sicherheitskonferenz „Die ganze Welt war unbewaffnet“ – Wie die Ukraine immer verzweifelter nach Waffen sucht

München Volodymyr Pikuzo hat drei Treffen mit Rüstungsvertretern hinter sich, als er am späten Abend am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz von einem Geschäftsmann gefragt wird, ob er noch mit in einen Club ziehen wolle. „Gibt es da Haubitzen?“ fragt der Ukrainer zurück. Sonst mache der Besuch für ihn dort keinen Sinn.

Im Kampf gegen den russischen Aggressor sucht die Ukraine die ganze Welt nach Waffen ab. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte bei der Sicherheitskonferenz, was sein Land am dringendsten brauche, sei „Munition, Artillerie, Panzer“. Mit einer großen Delegation warb er in München um mehr und schnellere Unterstützung.

Eine Zusage machte etwa der britische Premierminister Rishi Sunak. Großbritannien werde „das erste Land sein, das der Ukraine Waffen mit größerer Reichweite zur Verfügung stellt“, sagte er. Doch für die Ukrainer sind solche vagen Aussagen noch nicht viel wert.

Dass aus Zusagen schnell Verträge werden, dafür muss Volodymyr Pikuzo sorgen. Der 37-Jährige ist Chef der Agentur für Rüstungsbeschaffung, die vergleichbar mit dem Bundeswehr-Beschaffungsamt ist. Mit dem Handelsblatt sprach der Ukrainer über seine Herausforderungen.

Waffen und Munition zu beschaffen ist in der Regel ein Geschäft von Monaten oder gar Jahren. Doch die Zeit hat Pikuzo nicht: „Wenn ein Angebot vorliegt, mache ich den Vertrag in ein paar Stunden“, sagt er.

Dabei weiß er, dass Lieferabsprachen in anderen Ländern aus gutem Grund viele Kontrollinstanzen durchlaufen müssen. „Es gibt jede Menge Risiken: die Gefahr der Korruption, Qualitätsmängel, dass Lieferversprechen nicht eingehalten werden“, so Pikuzo.

Bis zum Beginn des Kriegs war der studierte Jurist Abteilungsleiter im ukrainischen Verteidigungsministerium. Dann wurde er mit dem Aufbau der neuen Agentur beauftragt, die Beschaffungsprozesse kriegstauglich machen sollte.

„Ich muss schnell sein und jeden Tag Verträge stempeln“, sagt Pikuzo. Aber zugleich müsse er um jeden Preis klare und nachvollziehbare Entscheidungen treffen, damit er weiter auf Unterstützung zählen könne. Er schließe jeden Vertrag so ab, als würde die Ukraine selbst dafür bezahlen – müsse dann aber zusammen mit Diplomaten versuchen, eine Finanzierung etwa durch die Bundesregierung zu bekommen. „Vertrauen ist jetzt das Wichtigste für uns“, sagt er.

Rund 100 Munitionstypen und Waffensysteme auf der Liste

Die Liste mit Waffensystemen und Munitionstypen, die er beschaffen müsse, sei etwa hundert Punkte lang, schätzt Pikuzo. Und das seien nur grobe Angaben. „Unsere Anforderung ist nicht ‚Panzerhaubitze 2000‘“, sagt er – er nehme jede, die er kriegen könne.

Die Ukrainer verfügen inzwischen über ein großes Sammelsurium an Waffensystemen - das bringt auch Probleme mit sich. (Foto: dpa) Kampf im Gebiet Donezk

Das ist schwierig genug. Niemand sei auf diesen Krieg vorbereitet gewesen, sagt Pikuzo. „Die ganze Welt war unbewaffnet.“

Manche Länder verfügten inzwischen nur noch über ein kritisches Minimum an Waffen, weil sie alles andere an die Ukraine abgegeben hätten. Weltweit habe man in den vergangenen Jahren eher ab- als aufgerüstet, Serienproduktionen seien eingestellt worden.

Zugleich muss die Ukraine während des Kriegs viele Beziehungen erst aufbauen. Bis zum russischen Angriff hatten Staaten wie Deutschland Lieferungen an das Land ausgeschlossen, weil nach deutschem Recht keine Waffenlieferungen in Konfliktgebiete zulässig sind. „Unsere Märkte waren Länder wie Pakistan und Indien“, sagt Pikuzo.

Inzwischen müht sich die Bundesregierung auch um die Vermittlung bei Ländern, die bis heute nicht liefern. So soll sie am Rande der Sicherheitstagung bei den Katarern dafür geworben haben, die zum Schutz der Stadien für die Fußball-WM Ende vorigen Jahres angeschafften deutschen Gepard-Flakpanzer und dazugehörige Munition an die Ukraine abzugeben.

Einen Erfolg gab es diesbezüglich aber nicht zu vermelden. Die deutschen Panzer seien „Teil unserer Luftabwehr“, die Katar angesichts von Nachbarn wie dem Iran brauche, sagte Majed Al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, dem Handelsblatt. Und als kleines Land könne es sich Katar nicht erlauben, einseitig Waffenlieferungen zu leisten.

Probleme mit der Logistik und unterschiedlichen Waffentypen

Die Möglichkeiten, aus dem internationalen Waffensammelsurium eine wehrfähige Armee aufzubauen, haben jedoch auch ihre Grenzen. Schon jetzt sei die logistische Situation ein „Desaster“, räumt Pikuzo ein.

„Wir haben beispielsweise mehr als ein Dutzend Arten von Artilleriesystemen und Standardkalibern“ – und natürlich benötige die Ukraine Ersatzteile und Reparaturdienstleistungen, und manchmal müssten Systeme zurück zum Hersteller geschickt werden.

Medienberichten zufolge gibt es dabei teils erhebliche Probleme. So hat der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann (KMW) in der Slowakei ein Reparaturzentrum aufgebaut, um etwa kaputte Gepard-Flugabwehrpanzer zu reparieren. Doch an der Grenze gibt es nun offenbar Probleme mit dem Zoll.

Kaum beherrschbar dürften die logistischen Herausforderungen sein, wenn es tatsächlich zur Lieferung von Kampfjets käme. Das sei nicht so einfach wie mit den Haubitzen, sagt Pikuzo.

Jeder Flieger habe spezielle Anforderungen: „Die komplette Infrastruktur für jeden Flugzeugtypen zu haben scheint mir fast unmöglich.“ Die Ukraine werde jedoch jeden Flieger nehmen, wenn es dafür Unterstützung durch das Geberland gebe.

Eigene Produktion als Option

Um schnell für Nachschub an Waffen und Munition sorgen zu können, zieht die Ukraine laut Pikuzo auch die Produktion im eigenen Land in Erwägung. Dass es entsprechende Gespräche mit britischen Rüstungsunternehmen bei der Münchner Sicherheitskonferenz gegeben habe, bestätigte am Sonntag auch ein Bericht der britischen Zeitung „The Telegraph“.

In seiner früheren Funktion sei er für die staatlichen Fertigungsstätten verantwortlich gewesen, sagt Pikuzo: „Ich schätze, dass wir eine Panzerfabrik innerhalb eines Jahres aufbauen könnten.“ Militärische Fertigungslinien könnten unterirdisch gebaut werden und an Grenzen zum Nato-Territorium, wo die Russen vor Angriffen zurückschrecken würden.

Auch der Erwerb von Grundstücken in anderen Ländern gelte als Option, sagt Pikuzo. Außenminister Kuleba sprach in München von Plänen, Munition in Polen zu produzieren.

Unternehmer und Vertriebschefs, die Pikuzo auf der ganzen Welt trifft, seien manchmal erstaunt, dass er gerade einmal 37 Jahre alt sei. „Die Leute in der Ukraine sind viel erwachsener, als es in ihren Pässen steht“, sagt er selbst. Aber sie hätten auch viel gelernt: „Wie wir die Welt dazu bringen, uns zuzuhören – und wie wir effizient Verträge schließen.“

