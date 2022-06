Musk-Übernahme Twitter erwartet Aktionärsabstimmung über Musk-Angebot bis Anfang August

Der Tesla-Chef will das Social Network Twitter übernehmen.

New York, San Francisco Die Konzernführung von Twitter geht nach eigenen Angaben von einer Abstimmung der Aktionäre über die geplante Milliarden-Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk bis Anfang August aus. Dies werde möglicherweise bereits im späten Juli geschehen, erklärte die Chefjuristin des Kurznachrichtendienstes, Vijaya Gadde, am Mittwoch vor Mitarbeitern.

Insidern zufolge will Twitter Musk zudem einen Datensatz mit allen Tweets zugänglich machen, die auf verschiedene Arten analysiert worden sind. Die wegen ihrer Größe auch als „fire hose“ (dt. Feuerwehrschlauch) bezeichneten Daten enthielten keine vertraulichen Informationen, hieß es weiter. Die Zeitung „Washington Post“ hatte zuerst über das Vorhaben berichtet.

Eine Stellungnahme von Musk lag zunächst nicht vor. Er hatte zuletzt mit dem Ausstieg aus seiner geplanten Übernahme mit einem Volumen von 44 Milliarden Dollar gedroht. In einem am Montag veröffentlichten Schreiben seiner Anwälte hieß es, Twitter habe die Verpflichtungen des Unternehmens „eindeutig verletzt“. Musk will erst genaue Daten über den Anteil gefälschter Twitter-Konten haben. Dem US-Konzern zufolge liegt die Zahl unter fünf Prozent, während Musk von mindestens einem Fünftel der Nutzer ausgeht.

