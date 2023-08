 „My Bosch App“: Bosch führt Mitarbeiter-App von Flip weltweit ein

Über die Anwendung des Stuttgarter Start-ups können Beschäftigte ohne PC am Arbeitsplatz auf Dienstpläne und Nachrichten zugreifen. Das Projekt interessiert auch eine Ministerin.

Der Technologiekonzern Bosch ist für das Start-up der bisher größte Kunde. (Foto: Flip) Flip-App

Stuttgart Digitalisierung ist ein heikles Thema in vielen Industriekonzernen: Sie spaltet die Belegschaft in Büroarbeiter und diejenigen in Produktion, Handel oder Service, die am Arbeitsplatz keinen direkten Zugang zu einem Computer haben. Sie fühlen sich nicht nur beim Thema Homeoffice ausgegrenzt, sondern häufig auch vom Informationsfluss im Unternehmen abgeschnitten.

Der Technologiekonzern Bosch will das ändern und führt für 100.000 operativ tätige Mitarbeiter weltweit die Plattform des Stuttgarter Start-ups Flip ein. „Es ist unser bislang größter Industriekunde“, sagt Gründer Benedikt Ilg dem Handelsblatt.

Die knapp fünf Jahre alte Firma hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 300 Kunden, darunter McDonald’s Deutschland, Porsche, Mahle, Rewe, Rossmann. Unternehmen zahlen einen monatlichen Betrag pro Mitarbeiter für die Nutzung der App. Über die Plattform können sich die Angestellten auf ihrem privaten Smartphone mit nur zwei Klicks digital mit der eigenen Organisation verbinden oder auch von ihrem Arbeitgeber erreicht werden.