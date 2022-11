Nach Musk-Übernahme Twitter startet neues Abo-Angebot in den USA – Blauer Haken für 7,99 Dollar

Elon Musk lässt im Eiltempo bei Twitter neue Funktionen ausrollen. In den USA wurde ein Update ausgespielt, mit dem Nutzer künftig neue Möglichkeiten erhalten.

Das blaue Häkchen war bisher nur Prominenten vorbehalten, um deren Echtheit zu verifizieren. (Foto: AP) Elon Musk bei Twitter

San Francisco Der Kurzmitteilungsdienst Twitter hat am Samstag unter anderem in den USA ein Update ausgerollt, das für 7,99 Dollar erweiterte Funktionen verspricht. Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig einen blauen Verfizierungs-Haken erhalten, weniger Werbung angezeigt bekommen und längere Videos teilen können, kündigte die Plattform an.

Noch seien die neuen Funktionen aber nicht aktiviert, sagte Twitter-Produktmanagerin Esther Crawford am Samstag. Derzeit befänden sich die Funktionen in der Testphase.

Vor rund einer Woche hatte der Milliardär Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar übernommen und den Bezahldienst für Montag angekündigt. Er sagte, damit ließe sich das Problem von Fake-Account auf der Plattform reduzieren.

Der neue Dienst soll den bisherigen Bezahldienst von Twitter namens Twitter Blue ablösen. Twitter Blue ist derzeit nur für Nutzer in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien verfügbar. Musk kündigte am Samstag an, der Dienst werde künftig weltweit ausgerollt.

