Nach Übernahme durch Elon Musk Betreff „Deine Rolle bei Twitter“ – So läuft der Job-Kahlschlag am Freitag ab

Bis zu jede zweite Stelle soll wegfallen. In einer Mail an die Belegschaft hat das Unternehmen das geplante Vorgehen skizziert. Der Bürozugang ist für sämtliche 7500 Mitarbeiter vorübergehend gesperrt.

Der Kurzmitteilungsdienst beschäftigt rund 7500 Angestellte. (Foto: dpa) Twitter-Zentrale in San Francisco

San Francisco Am Freitag sollen beim Kurzmitteilungsdienst Twitter Massenentlassungen anstehen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. In einer internen E-Mail an die Belegschaft kündigte das Unternehmen an, am Freitag um 9 Uhr Ortszeit in San Francisco (17 Uhr in Deutschland) würden betroffene Mitarbeitende informiert, wie US-Medien wie The Verge, Reuters und „New York Times“ berichteten.

Alle Mitarbeitenden sollen demnach zu dem Zeitpunkt eine Mail mit dem Betreff „Deine Rolle bei Twitter“ erhalten. Laut den Berichten ist jede zweite Stelle von dem Jobabbau bedroht.

In dem von den Medien veröffentlichten Schreiben hieß es: „In dem Bemühen, Twitter auf einen gesunden Weg zu bringen, werden wir am Freitag den schwierigen Prozess der Reduzierung unserer weltweiten Belegschaft durchlaufen.“ Twitter teilte demnach mit, dass die Büros vorübergehend geschlossen und Zugänge für Mitarbeitende gesperrt würden, „um die Sicherheit aller Mitarbeiter sowie der Twitter-Systeme und Kundendaten zu gewährleisten“.