Nach Übernahme durch Elon Musk „Es herrscht pures Chaos“ – so lief die Massenentlassung bei Twitter ab

Rund jeder zweite Job bei Twitter wird gestrichen. Kritische Bereiche der Firma sind in Gefahr, warnt ein Insider. Rekonstruktion des Umbaus unter Elon Musk.

Ohne viele Informationen oder Gründe wurde jeder zweite Twitter-Mitarbeiter entlassen. (Foto: AP) Twitter Headquarters in San Francisco

San Francisco Die Twitter-Zentrale in San Francisco war von Sicherheitskräften abgeriegelt. „Niemand darf rein“, sagte ein Wachmann dem Handelsblatt, während am Freitag tausende Mitarbeitende per E-Mail über ihre Kündigung informiert wurden. Rund jede zweite der 7.500 Stellen bei Twitter soll wegfallen.

Innerhalb einer Woche nach dem Kauf des Kurzmitteilungsdienstes hat der neue Eigner Elon Musk die Firma radikal umgebaut. Das Handelsblatt zeichnet den Umbau nach.

Am Donnerstag merkten Mitarbeitende, dass ihre Firmenzugänge abgeschaltet wurden. Twitter-Angestellten im Homeoffice wurden Laptops per Fernzugriff deaktiviert. Wer noch in Büros am Arbeiten war, wurde von Sicherheitsdienst aufgefordert, nach Hause zu gehen.

Am Freitag begannen dann die Massenentlassungen. Gegen 9.00 Uhr Ortszeit in San Francisco wurden Mitarbeitende per Nachricht auf ihre private E-Mail-Adresse informiert, dass ihr Job gestrichen wird. Wer bleiben durfte, erhielt eine E-Mail auf die Dienstadresse.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen