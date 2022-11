Nach Übernahme „Ihr letzter Tag im Unternehmen“ – Entlassungswelle bei Twitter beginnt

San Francisco Am Freitag hat der Kurzmitteilungsdienst Twitter begonnen, etliche Mitarbeitende per E-Mail über deren Entlassung zu informieren. Das erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll rund jede zweiten Stelle bei Twitter abgebaut werden. Das Unternehmen zählte zuletzt 7.500 Angestellte.

Wer weiterbeschäftigt wird, erhielt eine Nachricht auf die Dienstadresse. Mitarbeitende, denen gekündigt wurde, erhielten die Nachricht auf ihre private E-Mail-Adresse. Mehrere Angestellte berichteten, dass ihre Dienst-Laptops bereits am Donnerstag per Fernzugriff deaktiviert worden seien.

Innerhalb einer Stunde seien mehr als 1000 Kündigungen ausgesprochen worden, berichtete das US-Portal Insider. Eine Person in New York gab demnach an, dass ihr „gesamtes Team“ von mehr als 30 Mitarbeitern entlassen worden sei.

Etliche Twitter-Mitarbeitende berichteten auf dem Kurzmitteilungsdienst von ihren Kündigungen. Viele bedankten sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen. Etliche kritisierten auch die Art der Entlassung.

„Heute ist Ihr letzter Arbeitstag in der Firma“, zitierte etwa die Nachrichtenagentur Bloomberg aus einer E-Mail. Die Nachrichten variierten je nach Standort. In Irland, der größten Twitter-Niederlassung in der EU, wurden andere Mitteilungen verschickt als an Angestellte in der Konzernzentrale in San Francisco.

Ein in New York ansässiger Mitarbeiter erhielt laut einem Bericht der New York Times eine E-Mail, in der es hieß, dass sein Arbeitsplatz „betroffen“ sei, er aber bis zu einem Trennungsdatum Anfang Februar beschäftigt bleiben würde: „Während dieser Zeit werden Sie nicht arbeiten und Ihr Zugang zu den Twitter-Systemen wird deaktiviert.“ Die Mitarbeiter würden „innerhalb einer Woche“ Details zur Abfindung erhalten.

Am europäischen Hauptsitz in Dublin, wurden einige Mitarbeiter am Freitagmorgen vom internen Computersystem abgeschnitten und erhielten eine E-Mail über den Stellenabbau. „Diese Entscheidungen fallen nie leicht“, zitierte die New York Times aus der Nachricht. Diese hingen von dem Land ab, in dem eine Person lebt, und weitere Informationen würden „so bald wie möglich“ bekannt gegeben.

„Nicht Visionäres oder Innovatives“

Twitter ist nicht das einzige Technologieunternehmen in den USA, das massiv Stellen streicht. Am Donnerstag gab der Fahrdienst Lyft bekannt, dass es 13 Prozent oder etwa 650 seiner 5.000 Mitarbeiter entlassen wird. Der Zahlungsabwickler Stripe kündigte an, 14 Prozent seiner Arbeitsplätze zu streichen. Das entspricht rund 1.100 Stellen.

„Es hat nichts Visionäres oder Innovatives an sich, Mitarbeiter per E-Mail zu entlassen“, sagte Jesse Lehrich, Gründer von Accountable Tech, einer Organisation, die sich für die Belange der Branche einsetzt, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Musk habe noch kein Verständnis für das Geschäft, aber werfe bereits Fachkräfte raus, kritisierte er.

Während kalifornische Gesetze sowie Bundesrecht von Unternehmen verlangen, Massenentlassungen im Voraus anzukündigen, war nicht klar, ob Musk dies getan hatte. Ein Sprecher des kalifornischen Employment Development Department sagte am Donnerstagabend laut Bloomberg, dass es keine derartigen Mitteilungen von Twitter erhalten habe, das seinen Sitz in San Francisco hat und von dem erwartet wird, dass es Massenentlassungen an die Behörde meldet.

Am Donnerstag wurde bei einem Bundesgericht in San Francisco eine Sammelklage im Namen von Mitarbeitern eingereicht, die behaupten, dass sie nicht die erforderliche Mitteilung erhalten haben.

