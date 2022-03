Nachhaltigkeit Problemzone Klimabilanz: SAP und BCG wollen den CO2-Ausstoß von Konzernen kalkulierbar machen

Große Unternehmen müssen bald eine Klimabilanz vorlegen. Doch es gibt kaum Verfahren, den CO2-Ausstoß verlässlich zu messen. Der Softwarekonzern und die Berater wollen das ändern.

Unternehmen tun sich angesichts komplexer Lieferketten schwer, ihre Emissionen zu messen. (Foto: dpa) Braunkohlekraftwerk und Windräder

Düsseldorf Die Nachhaltigkeit, gemessen am CO2-Ausstoß, wird in der Wirtschaft zu einer zentralen Kennzahl. Die Berechnung ist jedoch schwierig. Einheitliche Methoden zur Messung von CO2- und Methan-Emissionen gibt es noch nicht, zudem ist die Erfassung von Daten aus Produktion und Lieferkette zumeist unvollständig. Viele Unternehmen müssen damit etwas bilanzieren, was sie nur schätzen können – wenn überhaupt.

SAP und die Boston Consulting Group stellen nun „Transparenz auf Knopfdruck“ in Aussicht: Die Unternehmen haben eine Partnerschaft beschlossen, in der sie gemeinsam Technologie und Dienstleistungen anbieten, mit denen Kunden ihre Emissionen erfassen und als Grundlage für die Steuerung verwenden können.

Derzeit befindet sich die Partnerschaft in einer Pilotphase, im Laufe des dritten Quartals sei eine „breitere Einführung“ geplant. Konkrete Projekte und geschäftliche Erwartungen benennen die Konzerne bislang nicht, für beide handelt es sich aber um ein Thema von großer strategischer Bedeutung.