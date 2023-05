Nala Earth Outfittery-Gründerin Anna Alex setzt auf nächsten Nachhaltigkeitstrend

Berlin Outfittery-Gründerin Anna Alex zählt zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Start-up-Szene. Mit ihrer mittlerweile eingestellten Firma Planetly wollte sie Unternehmen helfen, ihren CO2-Ausstoß zu verringern. Nun widmet sich die 38-Jährige einer aus ihrer Sicht größeren Krise: der weltweit dramatisch abnehmende Artenvielfalt.

„50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistungen sind direkt von einer funktionierenden Natur abhängig“, sagte Alex dem Handelsblatt. Auf dem OMR-Festival in Hamburg stellte sie am Dienstag ihr neuestes Projekt Nala Earth erstmals der Öffentlichkeit vor.

Der Markt dafür entsteht gerade: Auf viele Unternehmen dürften durch EU-Vorgaben künftig deutlich höhere Anforderungen an ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung zukommen. Nala Earth entwickelt eine Software, mit der Unternehmen ihren Einfluss auf die Natur messen und steuern können. Faktoren sind Wasserknappheit, Artenvielfalt und Landnutzung.

„Wir wollen Unternehmen aufzeigen, welchen Einfluss sie auf die Natur und Biodiversität haben“, erklärt Alex. Nala Earth startet sie gemeinsam mit den beiden Schweizern Nick Zumbühl und Nicolas Somogyi. Auf die Frage, was sie antreibt, hat Alex eine einfache Antwort: „Ich kann besser schlafen, wenn ich weiß, dass ich Teil der Lösung bin.“

Fremdkapital gebe es bei Nala Earth bisher keins, das solle sich aber bald ändern. In der Zwischenzeit wollen die drei Gründer das Start-up aus der eigenen Tasche finanzieren – das macht auch der Verkauf von Planetly möglich.

Dank des umfangreichen Netzwerks von Alex seien bereits einige Unternehmen auf das Start-up aufmerksam geworden. Mittlerweile würden Pilotkunden Feedback geben. „Wir wollen uns nicht zwölf Monate im stillen Kämmerlein einschließen“, sagt die Berlinerin.

Zunächst will Nala Earth eine Datenbank aufbauen, die dabei hilft, den Zustand der Natur weltweit abzubilden. Diese Informationen sollen Firmen dann mit ihren Angaben zusammenbringen, um eine Bewertung ihres Einflusses vornehmen zu können. „Was wir nicht messen können, können wir nicht managen“, ist sich Alex sicher.

Von der aktuellen Wirtschaftsschwäche und den schwierigen Finanzierungsbedingung für Start-ups will sie sich bei ihrem neuen Vorhaben nicht abschrecken lassen: „Ich baue sehr gern etwas, wo vorher nichts war. Das gibt mir viel Energie.“

Unternehmen suchen nach neuen Nachhaltigkeitsstandards

Alex setzt mit dem Erhalt der sogenannten Biodiversität auf ein Thema, das gerade erst in der Geschäftswelt Fahrt aufnimmt. Das sei die nächste große Welle der Nachhaltigkeit, ist Alex überzeugt. Es sei wichtiger denn je, aktiv zu werden: „Schätzungen zufolge sterben täglich 150 Arten auf der Erde aus; die Aussterberate ist durch den Einfluss des Menschen zehn- bis hundertfach erhöht.“

Erst kürzlich setzte der internationale Kosmetikkonzern L'Oréal ein Signal in Sachen Biodiversität. Er verpflichtet sich, die Landnutzung einzuschränken und in den Schutz der Vielfalt der Arten, Ökosysteme und Lebensräume zu investieren. Zugleich merkte L'Oréal an, wie schwer es aktuell noch ist, den Einfluss überhaupt zu erkennen und zu bewerten.

Die Arbeit machen sich noch nicht viele. Tobias Raffel, Direktor des Future Institute an der internationalen Wirtschaftsuniversität ESMT Berlin, erklärt, dass sich erst fünf Prozent der 500 weltweit größten Unternehmen Biodiversitätsziele gesetzt haben – verglichen mit 83 Prozent beim Thema Klima.

Nala Earth ist das dritte Start-up von Alex. Bereits 2012 brachte sie den Männermode-Shopping-Anbieter Outfittery an den Start, der heute noch von ihrer damaligen Mitgründerin Julia Bösch geleitet wird. 2020 widmete sich Alex dann Planetly. Die Plattform für die Messung von CO2-Emissionen gewann schnell namhafte Unternehmen wie BMW und Hellofresh als Kunden und enthielt für die Entwicklung der Technologie 7,8 Millionen Euro Risikokapital.

Ziemlich überraschend verkaufte Alex Ende 2021 ihre Firma mitten in einer Boom-Phase an den US-Softwareanbieter One Trust, der dann Planetly nach nur einem Jahr dicht machte und 200 Mitarbeiter vor die Tür setzte.

Alex will sich dazu am liebsten nicht äußern, sagt aber: „Die Entscheidung der Käufer hat mich mitgenommen und enttäuscht.“ Gleichzeitig müsse man im Auge haben, wie stark sich der Markt auch durch die Wirtschaftskrise und schwierigeren Finanzierungsbedingungen verändert habe. Ihr Augenmerk habe den Mitarbeitern gegolten: „Inzwischen haben alle tolle neue Jobs.“

