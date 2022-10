Netzausbau Fünf Fragen und Antworten zur 5G-Debatte und zur Rolle von Huawei

Hamburg, Berlin, Brüssel Die Debatte um den chinesischen Technologiekonzern Huawei beschäftigt die deutsche Politik inzwischen seit drei Jahren. Das Unternehmen stellt neben schicken Smartphones und Laptops auch Komponenten für Mobilfunknetze her. Und genau darum drehen sich die Diskussionen.

Kritiker sehen in Huawei ein trojanisches Pferd des chinesischen Regimes, Warnungen kommen auch von den Geheimdiensten: Der Mobilfunk gilt als kritische Infrastruktur und wird mit der Einführung der besonders schnellen 5G-Technologie eine noch wichtigere Rolle für Wirtschaft und Gesellschaft spielen. Dennoch halten die deutschen Netzbetreiber wie Vodafone und Deutsche Telekom an Huawei fest. Ein Überblick zu den wichtigsten Fragen und Antworten.



5G ist derzeit der modernste Mobilfunkstandard. Er soll das bestehende 4G-System sukzessive ablösen, das in Deutschland unter dem Kürzel LTE bekannt ist. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 haben bereits mit dem Ausbau begonnen. In 5G-Netzen steigen nicht nur die Datenübertragungsgeschwindigkeiten auf – unter Idealbedingungen – bis zu zehn Gigabit pro Sekunde. Auch die Latenz-, also Reaktionszeiten sinken auf wenige oder sogar nur eine Millisekunde.

Damit sind Echtzeitanwendungen wie autonom fahrende Autos oder Laster überhaupt erst möglich. Verzögerungen bei der Datenübertragung, wie sie bei LTE durchaus üblich sind, wären bei solchen Angeboten fatal.

Um die Latenzzeiten zu senken, steigt auch die Dichte des Netzes; es werden also mehr Antennen benötigt. Hinzu kommt die Möglichkeit, ein Netz aus Computern für Cloudanwendungen in der Nähe der Antennen aufzubauen, um die Leistung zusätzlich zu erhöhen.

Ein dichtes 5G-Netz könnte dank seiner hohen Bandbreite und Zuverlässigkeit Festnetzanschlüsse überflüssig machen und den Boden für moderne Industrieanwendungen oder sogenannte Metaversen bereiten, an denen große Tech-Konzerne derzeit arbeiten. Es gilt als wesentliche Infrastruktur für die weitere Digitalisierung der Wirtschaft.

2. Was ist der Unterschied zwischen Antennennetz und Kernnetz?

Vor allem in Städten sind Mobilfunkantennen heute kaum zu übersehen: Rechteckige, meist graue Kästen, die auf immer mehr Hausdächern montiert sind. Ein Mobiltelefon baut mit ihnen eine Funkverbindung auf, um Daten oder Sprache zu übertragen. Diese Antennen und ihre unmittelbare Infrastruktur bilden das sogenannte Antennenzugangsnetz eines Mobilfunkanbieters. Über Glasfaser- und Richtfunkverbindungen gelangen die Daten von dort in die Herzkammer des Netzes: den Kern.

In diesem Kernnetz, das sich auf mehrere Standorte verteilt, werden die Daten verarbeitet und mit den Großrechnern des jeweiligen Anbieters und dessen Internetzugängen verknüpft. Dort stehen etwa Mailbox- oder Vermittlungsserver. Wegen seiner zentralen Bedeutung ist das Kernnetz besonders schutzbedürftig; Angreifer könnten hier am meisten Schaden anrichten.

Welche Teile konkret zum Antennen- und welche zum Kernnetz gehören, ist indes nicht immer eindeutig definiert. Viele Mobilfunkanbieter nutzen derzeit für 5G noch ihr altes 4G-Kernnetz. Mittelfristig sollen beide Systeme entkoppelt werden, um das Potenzial von 5G voll auszunutzen.

3. In welchen Ländern ist Huawei schon verboten?

Den Anfang machten Australien und Neuseeland: Schon im Jahr 2018 beschlossen beide Länder, die Belieferung ihrer 5G-Netze mit Huawei-Technik zu verbieten. Die USA griffen das Thema auf. Unter Präsident Donald Trump drängten sie ihre europäischen Verbündeten, 5G-Netze ohne chinesische Komponenten aufzubauen.

Die Kampagne rief heftige Kontroversen hervor, zeigte aber Wirkung. 2020 schloss Großbritannien Huawei vom Netzausbau aus. Frankreich erließ Regeln, die darauf hinauslaufen könnten, dass Huawei künftig nur noch eine untergeordnete Rolle spielen wird. Auch Kanada stellte sich gegen chinesische Netztechnologie.

Die Bundesregierung diskutierte lange, erließ vergangenes Jahr aber ein Gesetz, das es erlaubt, kritische Komponenten zu verbieten. Dies gilt etwa, wenn der Einsatz der kritischen Komponente den „sicherheitspolitischen Zielen der Bundesrepublik Deutschland, der EU oder der NATO“ entgegensteht oder der Hersteller „unmittelbar oder mittelbar von der Regierung, einschließlich sonstiger staatlicher Stellen oder Streitkräfte, eines Drittstaates kontrolliert wird“.

4. Welche Alternativen gibt es zu Huawei?

Die wichtigsten Huawei-Konkurrenten kommen aus Europa: das finnische Unternehmen Nokia und der schwedische Konzern Ericsson. In den USA sind es vor allem diese beiden Unternehmen, die Bauteile für die 5G-Netze liefern.

In Deutschland hat bisher vor allem Ericsson von der Kritik an Huawei profitiert. Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica setzen in ihren 5G-Kernnetzen auf die Komponenten der Schweden. Die Telekom arbeitet zudem mit dem US-Anbieter Mavenir zusammen.

1&1, das ein besonders modernes sogenanntes Open-Ran-Netz baut, hat sich indes mit Rakuten aus Japan verbündet. 1&1-Gründer Ralph Dommermuth betont gern, dass er ein Netz ohne chinesische Technik baut, was ihm etwa in Berlin Wohlwollen für seine Pläne einbrachte.

Mit einem Open-Ran-Netz sind Mobilfunknetzbetreiber weniger abhängig als bisher von einzelnen Herstellern. Mehr Aufgaben als bislang werden von Soft- statt Hardware erledigt. So steigen Leistung und Flexibilität. Open Ran ist allerdings nicht unumstritten.

Kritiker weisen darauf hin, dass an der Open-Ran-Alliance, die den neuen Technologiestandard vorantreiben will, chinesische Unternehmen beteiligt sind – auch solche, die auf Sanktionslisten der USA stehen.

5. Welches Verhältnis hat Huawei zum chinesischen Staat?

Huawei sagt über sich selbst, dass es ein privates Unternehmen ist und im Besitz seiner Mitarbeiter. Allerdings hat der IT-Konzern eine besondere Beziehung zur chinesischen Staatsführung und der Kommunistischen Partei. Gründer Ren Zhengfei diente neun Jahre lang in Chinas Volksbefreiungsarmee. Immer wieder haben sich Vertreter der chinesischen Staatsführung auch öffentlich und teilweise mit expliziten Drohungen – etwa gegen Deutschland – dafür eingesetzt, dass das Unternehmen am 5G-Ausbau im Ausland beteiligt wird.

Die neue Technologie macht die Datenübertragung um ein Vielfaches schneller. (Foto: dpa) Funkmast mit Mobilfunkantennen

Zudem soll Huawei laut Berechnungen des „Wall Street Journal“ rund 75 Milliarden an finanzieller Unterstützung vom chinesischen Staat erhalten haben. Huawei bestreitet, dass es eine staatliche Sonderbehandlung bekommt.

Hinzu kommt, dass für alle Unternehmen in China das Nationale Geheimdienstgesetz gilt, das vorschreibt, dass jede Organisation mit den nationalen Geheimdiensten zusammenarbeiten muss. Anders als etwa in Deutschland oder den USA können sich Unternehmen in China nicht vor Gericht gegen diese Pflicht zur Kooperation wehren. US-Unternehmen werfen Huawei bereits seit Jahren Industriespionage vor, in mindestens einem Fall kam es zu einer Verurteilung.

