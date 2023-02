Neue und unbekannte Flugobjekte Drei Ufos offenbar harmlos – Wer forscht und fliegt so weit oben?

Die Drohne kundschaftet in großer Höhe.

Düsseldorf Einmal Spionage, dreimal Fehlalarm? Die US-Nachrichtendienste sollen derzeit davon ausgehen, dass drei der vier über Nordamerika abgeschossenen Flugobjekte einen zivilen Ursprung haben.

Es „könnten einfach Ballons sein, die einen kommerziellen oder harmlosen Zweck“ hätten, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Dienstag. Das sei momentan die Hauptthese.

Die mysteriösen Flugobjekte sorgen seit Tagen für Aufsehen. Anfang Februar hatte ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon die USA durchquert, bis er von der US-Luftwaffe vor der Küste vor South Carolina abgeschossen wurde. Weniger als eine Woche später wurden drei weitere bisher nicht identifizierte Objekte über den USA und Kanada entdeckt und mit Kampffliegern vom Himmel geholt.

Möglicherweise war das eine drastische Reaktion auf ein Phänomen, das bislang kaum auf Interesse gestoßen ist: Allein in den USA wurden in den vergangenen anderthalb Jahren 366 Flugphänomene beobachtet, die nicht identifiziert werden konnten. 163 wurden als Ballons eingestuft, 26 als Drohnen, bei mehr als 170 fehlen Erklärungen.

Das Handelsblatt hat bei Unternehmen und Forschungsinstituten nachgefragt, wer oder was in den großen Höhen umherfliegen könnte und welche Herausforderungen sich dabei stellen.

Fernerkunder fliegt mit Wetterballons

China behauptet nach wie vor, bei seinem Ballon handele es sich um einen Forschungsballon, der Wetterphänomene erkunden soll. Einer, der solche Ballons nutzt, ist Fernerkundungsexperte Felix Friedl-Vallon. Er forscht am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zur Zusammensetzung, Chemie und Dynamik der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre, die auf zwölf Kilometer Höhe beginnt. „Dieses mittlere Stockwerk der Atmosphäre spielt eine wesentliche Rolle im Klimawandel“, sagt der Forscher.

Was er am Telefon sofort festhalten will: Seine Ballons seien immer angemeldet und übermittelten ihre Daten an die Flugsicherung. Über Kanada ist er auch schon geflogen. Das dünn besiedelte Gebiet ist prädestiniert für Forschungsflüge.

Warum Forscher Ballons nutzen und wie sie navigiert werden

Friedl-Vallon baut seine Ballons nicht selbst. Solche Flüge werden von wenigen staatlichen Raumfahrtagenturen und ersten privaten Anbietern organisiert. Das KIT arbeitet dafür mit der französischen Raumfahrtbehörde CNES zusammen. Diese vermittelt einen Platz auf einem Ballon des französischen Maschinenbauers CNIM.

Eine Herausforderung sei die Navigation der Ballons, sagt Friedl-Vallon. Dazu brauche man zunächst ein gutes Wettermodell, das aufzeige, wo Luftströme sind, die beispielsweise in den Osten gehen. Diese gelte es über die Flughöhe zu erreichen, erklärt der Forscher: „Wir haben Ballast dabei, den man abwerfen kann, dann geht der Ballon ein bisschen hoch.“ Absenken ließe sich der Ballon, indem aus der Ferne Ventile geöffnet werden, die Gas entweichen lassen.

>> Lesen Sie außerdem: USA sprechen von „Wahrnehmungslücke“ – Woher kommen plötzlich all die Ufos?

Spektakulär klingt der Landevorgang. Dazu werde der Ballon in menschenleeres Gebiet „bugsiert“. Dort würden die Seile gesprengt, die den Ballon mit der Nutzlast verbinden. „Die Nutzlast gleitet an Fallschirmen zu Boden, und der Ballon reißt auf, verliert das Gas und fällt auch zu Boden.“

Internetballons gescheitert, Zeppeline in Entwicklung

Derzeit arbeitet CNIM daran, seine auf 18 bis 20 Kilometer Höhe fliegenden Ballons besser vom Boden aus steuern zu können. Hier sei Google ein Vorreiter, sagt Friedl-Vallon. Über neun Jahre hatte der US-Konzern die Idee verfolgt, Stratosphären-Ballons als mobile Funkmasten zu nutzen, um die Welt mit Internet zu versorgen. „Google hat es geschafft, seine Ballons über mehrere Monate mehr oder weniger an einem Ort stehen zu lassen“, sagt der Forscher.

Der Zeppelin könnte in der Stratosphäre ein Comeback erleben. (Foto: Thales Group) Thales Alenia Space

Besser manövrierfähig könnten auch zeppelinartige Flugobjekte sein, die derzeit in Frankreich und den USA entwickelt werden. Der französische Technologiekonzern Thales und das italienisch-französische Raumfahrtunternehmen Thales Alenia Space arbeiten seit 2020 an einem sogenannten „Stratobus“. Auch das in Kanada gesichtete Flugobjekt soll eine zylindrische Form gehabt haben.

Airbus-Tochter testet Solarflieger

Weiter scheint Airbus Defence and Space mit Zephyr zu sein. Die solarbetriebene Drohne erinnert an ein Flugzeug mit großer Spannweite. Im Herbst 2021 berichtete das Unternehmen von den ersten beiden Testflügen in die Stratosphäre, die jeweils 18 Stunden gedauert haben sollen.

Zephyr soll künftig unter anderem zur zivilen und militärischen Erdbeobachtung eingesetzt werden und eine Abdeckung mit 4G- und 5G-Netzen ermöglichen. Ein Sprecher des Projekts sagte dem Handelsblatt, das Luftfahrzeug sei auch geeignet, um andere Flugobjekte zu beobachten.

Der wasserstoffbetriebene Flieger soll beim Aufbau des 5G-Netzes helfen. (Foto: Stratospheric Platforms Ltd) Stratospheric Platform

So könnten nicht nur mysteriöse Objekte wie in den USA entdeckt werden: Japan beispielsweise will mit sehr hoch fliegenden Drohnen künftig Raketen aufspüren.

Zephyr fliegt dem Sprecher zufolge 20 Kilometer hoch und könne 7500 Kilometer übersehen. Das Luftfahrzeug soll Ende 2024 in den kommerziellen Betrieb gehen. Für das Geschäft, das bei Airbus unter dem Markennamen „Aalto“ läuft, werden derzeit Investoren gesucht.

Zwar beansprucht Aalto für sich, das einzige „einsatzfähige“ Plattformsystem für große Höhen zu sein. Aber auch das britische Unternehmen Stratospheric Platforms (SPL) will ein wasserstoffbetriebenes Stratosphären-Flugzeug bauen. Daran ist auch die Deutsche Telekom beteiligt.

Wissenschaftler verweist auf physikalische Phänomene

Hinter den zahlreichen bisher nicht klassifizierten Beobachtungen könnten laut Hakan Kayal aber auch bisher unbekannte und physikalische Phänomene stehen. Der Raumfahrtprofessor untersucht an der Universität Würzburg nicht identifizierte Flugphänomene, die kurz UAP genannt werden (Unidentified Aerial Phenomena).

Sein Forschungsgebiet leide seit Jahrzehnten nicht nur am „Alien“-Stigma, klagt der Forscher. Auch Sicherheitsinteressen stünden unabhängiger Forschung im Wege, wie sich erneut an den spärlichen Details zeige, die die US-Regierung zu den Flugobjekten bekannt gebe. „Wir erleben sozusagen live, wie schwierig es ist, mit dem Thema umzugehen, weil sich Sicherheitsinteressen und Naturphänomene oder unbekannte Phänomene vermischen“, sagt Kayal.

Er hofft, dass sein Forschungsgebiet durch die Vorfälle aufgewertet wird: „Wir brauchen Unterstützung von staatlichen Stellen, damit wir selbstständig Daten sammeln können und an mehr Daten herankommen“, sagt er. Teil des Problems bei der klassischen Luftraumbeobachtung: „Dinge, die nicht als klassische Bedrohung wahrgenommen werden, werden weggefiltert.“ Dabei könne man interessante Objekte übersehen – „seien es auch nur Spionagegeräte“.

Mehr: Trudeau: Weiteres Flugobjekt über Kanada abgeschossen.