Neue Werke in Magdeburg Intel will Auftragsfertiger für europäische Chiphersteller werden – Infineon zeigt Interesse

Der US-Konzern hat eine einmalige Chance, zur Konkurrenz wie TSMC aufzuschließen. Für Bestellungen aus Deutschland stellt Infineon-Chef Ploss aber Bedingungen.

Intel will in Magdeburg bauen und dort auch Halbleiter für andere Hersteller produzieren. (Foto: dpa) Geplante Intel-Chipfabrik

München Heute bestellt, in einem Jahr geliefert – wenn es gut läuft. Die Chipindustrie kann die Bestellungsmenge kaum noch bewältigen. Vor allem die Auftragsfertiger in Ost- und Südostasien kommen nicht mehr hinterher.

Der Chipkonzern Intel hält das für die einmalige Chance, sich als Auftragsfertiger zu etablieren. Mehr noch: Im Gegensatz zu den wichtigsten Konkurrenten TSMC und Samsung aus Asien sehen sich die Amerikaner im Vorteil, weil sie nahe an Abnehmern in Europa und den USA produzieren. „Wir wollen den Kunden in der Region eine widerstandsfähige Lieferkette anbieten“, sagte Randhir Thakur, Chef von Intel Foundry Services (IFS), dem Handelsblatt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen