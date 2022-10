Neuemission Mobileye startet an der Börse: Die große Wette aufs autonome Fahren

Mobileye-Gründer Amnon Shashua (l.) und Intel-Chef Pat Gelsinger in New York

Der Spezialist für das autonome Fahren ist seit Mittwoch an der Technologiebörse Nasdaq notiert.

München Der Umsatz schrumpft und die Zahlen sind tiefrot: Es läuft nicht gut für Intel-Chef Pat Gelsinger. Zumindest beim Börsengang der Tochter Mobileye an der US-Technologiebörse Nasdaq kann der Ingenieur aber einen kleinen Erfolg verbuchen. Der 61-Jährige konnte die Papiere zu einem Preis von 21 Dollar je Aktie verkaufen. Das ist ein Dollar mehr, als der Chipkonzern vergangene Woche als oberes Ende der Preisspanne genannt hatte.

Trotzdem kann Gelsinger mit der Emission nicht vollends zufrieden sein. So wird Mobileye jetzt mit insgesamt 16,7 Milliarden Dollar bewertet. Zu Jahresbeginn hatte der Konzernlenker den Spezialisten für das autonome Fahren dem Vernehmen nach noch mit 50 Milliarden Dollar taxiert. Im Spätsommer waren schließlich 30 Milliarden im Gespräch. Seither sind die Bewertungen von Tech-Aktien jedoch drastisch gesunken.

Intel trennt sich daher zunächst nur von einem kleinen Teil der Anteile. Der einst größte Halbleiterhersteller aber braucht das Geld aus weiteren Aktienverkäufen, um seine milliardenschweren Investitionen in Fabriken zu finanzieren. Gelsinger hofft daher auf eine freundlichere Stimmung an den Börsen – und auch auf einen raschen Erfolg von Mobileye bei den selbstfahrenden Autos.

Selbstfahrende Laster und Taxis

Denn die Aktien des Unternehmens sind nicht zuletzt eine Wette aufs autonome Fahren. Es ist ein zukunftsträchtiges Geschäft, das allerdings vermutlich erst in ein paar Jahren richtig in Bewegung kommt.

Experten gehen davon aus, dass sich die Technik zunächst im gewerblichen Bereich durchsetzt. „Die größten Chancen für das autonome Fahren liegen im Gütertransport und bei den Taxis. Denn es gibt in vielen Regionen einfach nicht mehr genügend Fahrer“, sagt Peter Fintl, Halbleiterexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini.

Dazu kommt, dass die Technik zu Beginn sehr kostspielig sein wird. Das wird Konsumenten davon abhalten, auf autonome Autos umzusteigen. Branchenkenner Klaus Schmitz von Arthur D. Little sagt: „Bei Robotaxis rentiert sich die teure Technik viel schneller als bei Privatfahrzeugen.“

So geht die Boston Consulting Group davon aus, dass die Chips fürs autonome Fahren der Level 4/5 momentan rund 3850 Dollar pro Fahrzeug kosten. Der Betrag werde mit höheren Stückzahlen sinken, 2030 aber noch immer 2500 Dollar betragen. Die beiden Level sind die höchsten Stufen des automatisierten Fahrens. Bei der Stufe fünf handelt es sich um komplett autonome Autos.

Die Firma aus Israel testet ihre Systeme unter anderem in Stuttgart und München auf den Straßen. (Foto: Reuters) Fahrzeug von Mobileye

Mobileye rechnet für seine Produkte mit einem 40 Milliarden Dollar schweren Markt in vier Jahren. Ende des Jahrzehnts dürften es dann bereits 480 Milliarden sein. Das schließe das Geschäft mit Mobilitätsdienstleistungen autonomer Fahrzeuge ein.

Mobileye testet seine Wagen in Stuttgart

Im zweiten Quartal ist der Umsatz von Mobileye um 41 Prozent auf 460 Millionen Dollar geklettert. Der operative Gewinn stieg um 43 Prozent auf 190 Millionen Dollar. Mobileye beschäftigt 3100 Mitarbeiter und zählt 50 Kunden. Die Firma aus Jerusalem liefert derzeit unter anderem die Technik fürs automatisierte Fahren bei BMW.

Ob die Autofahrer schon bald tatsächlich die Hände vom Lenkrad nehmen können, ist ungewiss. „Die kommenden beiden Jahre werden die Bewährungsprobe für das autonome Fahren“, sagt Berater Fintl. Mobileye baut seine Testflotte aus, im Sommer kamen Fahrzeuge in Miami und Stuttgart dazu.

Allerdings tut sich die Firma schwer, den eigenen Fahrplan einzuhalten. So sollte in diesem Jahr eine Flotte von Robotaxis in München auf die Straße kommen. Von den Fahrzeugen ist bis jetzt nichts zu sehen. Mobileye wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern, wann der Mitfahrdienst loslegt.

Spannend wird es 2024: Dann will die chinesische Marke Zeekr autonome Fahrzeuge mit Mobileye-Technologie ausliefern. Gelingt dies, wäre es der Durchbruch für Gründer und Vorstandschef Amnon Shashua. „Wir glauben fest daran, dass unsere Technologie bezahlbar sein muss, sodass jeder daran teilhaben kann“, erläutert der Konzernlenker seine Philosophie. Mit einem System in der Serienfertigung hätte er das erreicht.

Intel will später Kasse machen

Intel-Chef Gelsinger sagte zu Wochenbeginn, es gehe jetzt nicht darum, viel Geld einzusammeln. Vielmehr werde die Voraussetzung geschaffen, um Aktien später einmal auf den Markt zu bringen – zu einem höheren Preis. Das autonome Fahren sei ein starkes Wachstumssegment. Gleichzeitig warnte der Konzernherr: „Es ist ein harter Markt.“

Intel hat derweil in einem ersten Schritt 41 Millionen Aktien verkauft. Der Finanzinvestor General Atlantic habe dabei für 100 Millionen Dollar Papiere übernommen, teilte Intel mit. Der Börsenhandel soll an diesem Mittwoch unter dem Kürzel „MBLY“ beginnen.

