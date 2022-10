Neuemission Mobileye startet mit Kurssprung an der Börse – Die große Wette aufs autonome Fahren

Intel bekommt etwas mehr für die Aktien seiner israelischen Tochter als erwartet. Der Chipkonzern muss dennoch auf bessere Zeiten auf dem Parkett hoffen – und auf der Straße.

Der Spezialist für das autonome Fahren ist seit Mittwoch an der Technologiebörse Nasdaq notiert. (Foto: Reuters) Mobileye-Gründer Amnon Shashua (l.) und Intel-Chef Pat Gelsinger in New York

München Der Umsatz schrumpft und die Zahlen sind tiefrot: Es läuft nicht gut für Intel-Chef Pat Gelsinger. Zumindest beim Börsengang der Tochter Mobileye an der US-Technologiebörse Nasdaq kann der Ingenieur aber einen kleinen Erfolg verbuchen.

Der 61-Jährige konnte die Papiere zu einem Preis von 21 Dollar je Aktie verkaufen. Das ist ein Dollar mehr, als der Chipkonzern vergangene Woche als oberes Ende der Preisspanne genannt hatte. Der erste Preis an der Börse in New York lag am Mittwoch bei 26,71 Dollar – ein sattes Plus von mehr als 27 Prozent zum Ausgabepreis.