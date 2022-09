Neuer Verbindungsstandard Matter Wie Apple, Amazon und Google dem Smart Home zum Durchbruch verhelfen wollen

Das Smart Home soll einfacher werden. Die großen Anbieter wollen darum einen gemeinsamen Standard einführen. Doch die Zertifizierung zieht sich.

Viele Hausbesitzer begegnen smarten Lösungen noch mit Skepsis. (Foto: Bloomberg) Smart Home

Düsseldorf In der Werbung klingt es gut: Die Heizungssteuerung senkt den Energieverbrauch, die Sicherheitskamera schickt Bilder von unerwarteten Besuchern aufs Smartphone, das Licht leuchtet je nach Bedarf gemütlich oder grell. In der Wirklichkeit finden viele Verbraucher digitale Haustechnik jedoch so verwirrend, dass sie ihr Zuhause lieber nicht damit ausrüsten.

Das könnte sich jedoch in den nächsten Monaten ändern. Ein neuer Standard namens Matter verspricht eine große Vereinfachung bei der Einrichtung und Vernetzung. Ab dem Herbst sollen erste Produkte damit verfügbar sein – auf der Elektronikmesse Ifa in Berlin, die am Dienstag endet, sind erste Beispiele zu sehen.

Die Branche ist optimistisch, Amazon spricht von einer „wichtigen Innovation“, Google gar von einer „neuen Ära“. Auch Experten sehen die Chance für einen Neuanfang: „Matter hat das Potenzial, zum Game-Changer in der Smart-Home-Branche zu werden“, sagt Bernd Kotschi, Gründer der Strategieberatung Kotschi Consulting. Der Standard könne „erheblich dazu beitragen, die Kaufbarrieren für Kunden beiseitezuräumen“.