Neugründungen KI-Boom: Trotz Finanzierungskrise werden wieder mehr Start-ups gegründet

Nyonic will ein Grundlagenmodell für KI entwickeln, das sich für Spezialanwendungen in der Wirtschaft eignet und mehrere europäische Sprachen unterstützt.

Berlin Trotz schwieriger Finanzierungsbedingungen und anhaltender Wirtschaftsschwäche wird wieder mehr gegründet. Im ersten Halbjahr entstanden 1293 Start-ups und damit 16 Prozent mehr als in den sechs Monaten zuvor. Das geht aus Daten des Branchendienstes Startupdetector in Zusammenarbeit mit dem Startup-Verband hervor.

Die Tendenz ist klar positiv: Von April bis Juni wurden laut Startupdetector 689 Jungfirmen gegründet. Das sind so viele Neustarts wie in den drei Quartalen zuvor nicht. Damit reichen die Zahlen zwar längst nicht an den Boom der Coronazeit heran, in der besonders viel gegründet wurde. Die Talsohle des vergangenen Jahres scheint allerdings zunächst durchschritten.

Diese Beobachtung stützt auch der aktuelle „Global Entrepreneurship Monitor“ (GEM). Demnach zog die Gründungsquote in Deutschland zuletzt an.

Besonders viele Start-ups wurden im Juni gegründet. In diesem Monat gingen auch Feiyu Xu und Vanessa Cann an den Start. Zusammen mit weiteren Mitstreitern gründeten die frühere KI-Chefin von SAP und die Chefin des KI-Bundesverbands das Start-up Nyonic. Damit wollen sie für europäische Industriefirmen ein Sprachmodell für Künstliche Intelligenz aufbauen. Sie setzen damit auf einem Trendthema auf, das im Gegensatz zu anderen Themen in der Gunst der Investoren steht.

Die Zeiten sind für Start-ups weiterhin schwer. Laut dem Datendienst Pitchbook wurden in Deutschland in den ersten drei Monaten lediglich 1,5 Milliarden Euro in Jungfirmen gesteckt. 2022 waren es insgesamt noch 14,5 Milliarden Euro.

Investoren sind selektiver und stecken ihr Geld lieber in weniger riskante Geschäftsmodelle. Das wiederum macht es Start-ups schwer, da sie sich mangels regelmäßiger Umsätze vor allem über das ihnen zur Verfügung stehende Wagniskapital finanzieren.

>> Lesen Sie hier dazu mehr: SAP verliert KI-Chefin – Feiyu Xu gründet Start-up

Viele Gründer versuchen, sich darauf einzustellen. „Die erfolgreichen Start-ups passen ihre Geschäftsmodelle aktuell stark an die Anforderungen des Marktes an. Sie versuchen möglichst früh, zu belastbaren Umsätzen zu kommen“, sagte Carsten Rudolph vom bayerischen Start-up-Netzwerk Bay-Start-up. Dadurch könnten sehr gut aufgestellte Unternehmen entstehen.

Auch das junge Hamburger Start-up 21Done generiert von Anfang an Erlöse. „Die letzte Finanzierungsrunde war trotzdem nicht so hoch wie erhofft“, sagte Gründer Thomas Suwelack, der die New-Work-Plattform neben seiner Lehrtätigkeit an der Hamburger Brand University aufbaut.

In Berlin und Hamburg wird am meisten gegründet

Die meisten Gründungsaktivitäten fanden in diesem Jahr in den beiden Stadtstaaten Berlin und Hamburg statt. Nach dem starken Einbruch 2022 wurden von Januar bis Juni 262 Start-ups in der Hauptstadt gegründet und damit 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Ähnlich stark ging es in Hamburg nach oben, wo 90 neue Firmen entstanden. Pro Kopf wurden in Berlin und Hamburg mehr Start-ups gegründet als in den anderen Bundesländern. Absolut betrachtet sind hier im ersten Halbjahr 27 Prozent aller Start-ups entstanden. In München stagnierte die Entwicklung im ersten Halbjahr hingegen.

„Wie in der Coronazeit erweisen sich heute bestimmte Branchen als krisenfest oder sogar als Krisengewinner“, sagte Startupdetector-Mitgründer Felix Engelmann. Dazu gehört in diesem Jahr auf jeden Fall das Thema Künstliche Intelligenz. Zusätzlich zu Nyonic entstanden viele weitere Start-ups in diesem Bereich.

Laut der KI-Initiative AppliedAI sind aktuell in Deutschland 508 KI-spezifische Start-ups aktiv und damit 67 Prozent mehr als im Vorjahr. Neben dem Dauerbrenner Software gibt es vergleichsweise viele Neugründungen bei den grünen Technologien. Darauf setzen auch die Entrepreneure Nils Brüggemann und Omar Khalaf.

>> Lesen Sie hier dazu mehr: Gegen den Trend – Klima-Start-ups sammeln Rekordsumme ein

Die beiden Wahlberliner haben kürzlich Alganize ins Leben gerufen. Das Start-up will mithilfe von Stoffwechselprodukten von Chlorella-Mikroalgen belastete Böden sanieren. „Viele Investoren winken ab, wenn man ihnen erklärt, dass man mit Mikroalgen als Düngerersatz ein Geschäft aufbauen will. Aber manche finden genau das spannend“, sagte Brüggemann, dessen Start-up bisher über ein Stipendium gefördert wurde und nun vor der ersten Geldspritze eines Investors steht.

Mit Eigenkapital gegen die Finanzierungskrise

Wegen der schwierigen Finanzierungsbedingungen für Start-ups infolge der Zinswende versuchen aktuell immer mehr Jungfirmen, zunächst ganz ohne externes Kapital auszukommen und sich komplett über Eigenkapital und erste Umsätze zu finanzieren.

Diese Start-ups wiederum ziehen mittelfristig auch das Interesse der Investoren auf sich. „Aktuell schauen wir uns einige Unternehmen an, die sich bis dato nur übers Bootstrapping finanziert haben“, sagte Peter Singlehurst, Partner beim britischen Investor Baillie Gifford. Sie hätten oft eine bessere Kostendisziplin als Firmen, die von Anfang an auch über Wagniskapital verfügten.

Trotz der Herausforderungen für Start-ups ist der Geschäftsführer des Startup-Verbands, Christoph Stresing, zuversichtlich, dass die jüngste Dynamik nicht so bald verpufft. „Auch wenn unser Start-up-Ökosystem noch nicht auf dem kraftstrotzenden Niveau von 2021 ist, sind wir optimistisch“, sagte Stresing.

Die Neugründungen über alle Branchen hinweg zeigten, wie breit junge Unternehmen Innovationen in die Volkswirtschaft trügen.

Mehr: Diese deutschen Start-ups könnten Einhörner werden