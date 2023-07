Neura Robotics Dieses Start-up lässt Roboter mit KI sehen, hören und lernen

Berlin Sie heißen Maira, Lara oder Mipa; sie können schweißen, verpacken und Maschinen bestücken. Gemeinsam haben die Roboter, dass sie dank vieler Sensoren und Künstlicher Intelligenz hören und sehen können und bis zu einem gewissen Grad berührungsempfindlich sind.

„Nur kognitive Roboter haben das Potenzial, die Welt außerhalb der Industrie zu erobern“, sagt David Reger, Gründer und Chef des Herstellers Neura Robotics. Das zeige sich beim Fachkräftemangel im Dienstleistungsbereich, vor allem in der Pflege, aber auch im Haushalt.

Der Firma aus dem schwäbischen Metzingen liegen nach eigenen Angaben Aufträge im Wert von mehr als 450 Millionen Dollar vor. Um diese erfüllen können, stecken Investoren nun 55 Millionen Dollar Wagniskapital in das Unternehmen, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde.

Das Geld fließt in die Erweiterung der Produktionskapazitäten, um die bestellten Roboter bauen zu können, sowie in die Expansion in die USA und nach Japan. Damit hat Neura Robotics seit der Gründung 2019 insgesamt mehr als 140 Millionen Dollar bei Kapitalgebern eingesammelt.

Ob die Firmenbewertung mit der neuen Runde stieg und wo sie aktuell überhaupt liegt, wollte das Unternehmen nicht sagen. Vielen sogenannten Deeptech-Unternehmen fällt es angesichts der Zurückhaltung von Investoren derzeit schwer, Finanzierungsrunden zu stemmen.

„Es braucht kooperative, dezentrale und teilautonome Robotersysteme mit einem völlig neuen Ansatz, um die vielen Tausend Anwendungsfälle zu erschließen“, begründete Stefan Fritz, Partner beim deutschen Deeptech-Investor Primepulse, seine Beteiligung an der Runde. Daneben waren auch Lingotto, der Investmentarm der italienischen Agnelli-Familie, sowie Vsquared Ventures und HV Capital beteiligt.

>> Lesen Sie hier dazu mehr: KI beschleunigt die Entwicklung autonomer Arbeitsroboter massiv

Neura Robotics sieht sich als Vorreiter im Bereich der kognitiven Robotik. Dabei handelt es sich um Roboter, die durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, intelligenten Sensoren und Softwaresystemen in der Lage sind, mit ihrer Umgebung zu interagieren und zu lernen.

Der Marktforscher Spherical Insights schätzt die Größe des Marktes im vergangenen Jahr auf rund 4,7 Milliarden Dollar. Innerhalb von zehn Jahren rechnen die Experten mit einem Wachstum von fast einem Fünftel.

Deutschland bringt Standortvorteil

Im Bereich der Roboterindustrie macht Gründer David Reger mit dem Standort in Deutschland einen Vorteil aus. „Unserem Team ist es in nur zwei Jahren aus dem Stand gelungen, sämtliche Sensoren und Komponenten für eine neue Robotergeneration neu zu entwickeln und zu produzieren“, sagte Reger. Er sei sich nicht sicher, ob das woanders in der Welt auch möglich gewesen wäre.

Der Neura-Robotics-Gründer sieht in Deutschland einen Standortvorteil. (Foto: Neura Robotics) David Reger

Dem stimmte Lingotto-Partner Nikhil Srinivasan zu: „Neura arbeitet an der Schnittstelle von KI und Hardware-Entwicklung. Deutschland und Europa haben hier einen besonderen Vorteil.“ Andere bekannte Roboter-Start-ups aus Deutschland sind Agile Robots aus München und Wandelbots aus Dresden.

Die Neura-Roboter kosten je nach Industrie und Modell zwischen 5000 und 40.000 Euro. Daneben hat Neura Robotics die Plattform Neuraverse entwickelt, die Unternehmen dabei helfen soll, Automatisierungsprozesse günstiger und flexibler umzusetzen. Zu den Kunden gehört unter anderen der japanische Roboterhersteller Kawasaki.

„Unsere Plattformphilosophie basiert auf derselben Idee, die das Smartphone so erfolgreich gemacht hat. Jeder kann künftig Anwendungen, also Apps, für unsere Roboter entwickeln“, sagte Reger.

Weltweit beschäftigen sich inzwischen immer mehr Unternehmen, Forschungsinstitutionen und Start-ups damit, wie man Robotern Abläufe beibringen kann, die Lebewesen intuitiv beherrschen. Seine Plattform-Idee bezeichnete Reger jedoch als einzigartig: „Ein Robotikunternehmen, das ebenfalls eine solche vielseitige kognitive Plattform bietet, das wäre natürlich ein Wettbewerber. Aber da ist mir derzeit keines bekannt.“

Kognitive Roboter haben inzwischen aber auch schon Firmen wie das Züricher Start-up Anybotics sowie Covariant und Boston Dynamics aus den USA im Angebot.

Mehr: Die Hardware der Zukunft für KI könnte aus Europa kommen