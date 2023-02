Neville Ray Telekom verliert ihren „Mr. 5G“ in den USA

Der Technologie-Chef von T-Mobile geht mit 58 Jahren in Rente.

San Francisco Nach 23 Jahren im Unternehmen verlässt der oberste Netzchef Neville Ray das US-Mobilfunkunternehmen T-Mobile. Im Herbst werde der Technikchef der US-Tochter der Deutschen Telekom in Rente gehen, kündigte das Unternehmen an.

Ray gehört zu den am besten bezahlten Managern der Telekommunikationsbranche. Aus einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht geht hervor, dass er alleine im Geschäftsjahr 2021 mit rund 11,5 Millionen Dollar vergütet wurde. Zum Vergleich: Konzernchef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges erhielt laut Angaben des Dax-Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 eine Gesamtvergütung von rund sieben Millionen Euro.

Seit dem Einstieg in den US-Markt zu Beginn des Jahrtausends hat die Deutsche Telekom große Probleme mit der Qualität ihres Netzes gehabt. Ray wollte das verändern, unter seiner Führung baute T-Mobile US schrittweise die Position im Markt aus.

Den entscheidenden Durchbruch brachte dann der Ausbau des Echtzeitmobilfunks 5G. T-Mobile konnte die neueste Mobilfunkgeneration deutlich schneller als ihre Rivalen AT&T und Verizon ausrollen.

Ray sagte: „Es ist bittersüß, aber da die Netzführerschaft von T-Mobile nun feststeht, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um meinen Rücktritt anzukündigen.“ Telekom-CEO Timotheus Höttges scherzte zu Rays Abgang: Ray sei der teuerste Mitarbeiter des Unternehmens, weil der Netzausbau in den USA so viel Geld verschlungen habe. „Es hat sich ja gelohnt. Denn heute ist unser amerikanisches Netz die Nummer 1“, schrieb Höttges.

Großausfall des US-Netzes

Nur kurze Zeit später kam es in den USA im Netz von T-Mobile zu einem Großausfall. Mehr als 80.000 Problemberichte wurden von T-Mobile-Nutzern beim Störungsdienst Downdetector gemeldet.

Ray machte für die Probleme einen Dienstleister verantwortlich, bei dem die Telekom-Tochter Glasfaserkabel anmietet. Anders als in Deutschland, wo der Telekom ein Großteil des Glasfasernetzes, das die Firma nutzt, selbst gehört, ist es in den USA üblich, das Netz von Drittanbietern zu mieten.

Nutzer berichteten, dass es ihnen auch nicht mehr möglich war, den Notruf zu wählen. Im Jahr 2021 wurde T-Mobile bereits verklagt, weil in mehr als 20.000 Fällen die US-Notrufnummer 911 nicht erreichbar war. T-Mobile legte das Verfahren durch eine Zahlung von 19,5 Millionen Dollar bei.

Nur wenige Wochen zuvor hatte T-Mobile eingeräumt, dass Hacker sensible Daten von 37 Millionen Kunden geklaut hatten. Dies war die achte Datenpanne in sechs Jahren bei dem Telekommunikationsunternehmen. Für eine Datenpanne im August 2021, bei der die Daten von 77 Millionen Nutzern abgegriffen wurden, musste T-Mobile eine Geldstrafe in Höhe von 350 Millionen Dollar zahlen.

Der Nachfolger von Ray als Technikchef soll Ulf Ewaldsson werden. Er kam vor vier Jahren zu T-Mobile, nachdem er zuvor rund drei Jahrzehnte für den europäischen Netzausrüster Ericsson gearbeitet hatte.

