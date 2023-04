Die USA haben die Regeln für E-Auto-Subventionen veröffentlicht. Die machen viele Wägen erschwinglich, doch die Vorgaben spalten auch deutsche Hersteller in ein Gewinner- und ein Verliererlager.

Bei der Auto-Messe ist der Inflation Reduction Act ein viel besprochenes Thema. (Foto: Bloomberg) New York International Auto Show

New York Hyundai-Vorstand José Munoz ist sauer. „Wir waren enttäuscht, dass der Inflation Reduction Act uns ausgeschlossen hat.“ Das habe man in Washington auch „lautstark“ geäußert, sagte Munoz am Mittwoch am Rande der „New York Auto Show.“

Der südkoreanische Hyundai-Konzern hat einigen Grund für Unmut. Im Frühjahr 2022 hatte der Autohersteller ein Investment über 5,5 Milliarden Dollar in Georgia bekanntgegeben, wo eine neue Fabrik und gemeinsam mit einem Partner eine Batteriefertigung für Elektroautos entstehen soll. Rund vier Monate später verkündete die US-Regierung ihr 370-Milliarden-Dollar-Klima-Subventionspaket, „Inflation Reduction Act“ (IRA) genannt.

Das sieht zwar großzügige Steuerrabatte von bis zu 7500 Dollar für die Käufer von in den USA zusammengebauten E-Autos vor, von den Subventionen profitieren viele ausländische Hersteller aber nicht:

