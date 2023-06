NoTraffic Dieses KI-Start-up sagt Staus an der Ampel den Kampf an

Intelligente Verkehrssteuerung liegt im Trend. Die Technik der israelischen Firma NoTraffic soll in Kürze nun auch in Deutschland zum Einsatz kommen.

KI-Lösungen sollen Wartezeiten vermeiden. (Foto: imago images/Future Image) Rote Ampel

Frankfurt Das Start-up Notraffic hat bei Investoren 50 Millionen Dollar eingesammelt. Mit dem frischen Geld will die israelische Firma unter anderem den Markteintritt in Deutschland, Italien und Japan finanzieren, wie Gründer Tal Kreisler dem Handelsblatt sagte. Finanzkreisen zufolge steigt die Bewertung von Notraffic im Zuge des Deals auf mehr als 100 Millionen Dollar.

An der sogenannten Serie-B-Finanzierungsrunde beteiligten sich Risikokapitalgeber wie M&G Investments, VNV Global und UMC Capital. Zu weiteren Investoren gehören Grove, Vektor Partners und Next Gear Ventures.

Notraffic bietet eine Verkehrsmanagementplattform an, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) Verkehrsüberlastungen an Kreuzungen reduziert. Dazu werden an bestehenden Ampelanlagen Sensoren mit Kameras und Radar angebracht, die den Verkehrsfluss überwachen. Die Software von Notraffic ermöglicht es den örtlichen Behörden mithilfe der gewonnenen Daten, den Verkehr nach eigenen Vorlieben über die Ampelschaltungen zu steuern.