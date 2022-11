Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will trotz vieler Hürden schwarze Zahlen schreiben

Berlin Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat seit seinem Börsengang im Februar 2021 noch nie Gewinn gemacht. Im vergangenen Jahr verbuchte die Berliner Firma einen bereinigten Betriebsverlust (Ebitda) von 107 Millionen Euro. Das hat das Kaufinteresse an den Aktien des Unternehmens gedämpft: Vom Ausgabekurs in Höhe von 38 Euro sind heute noch knapp acht Euro übrig.

Aktuell wirken sich die allgemeine Preisteuerung und weltweite Wirtschaftskrise deutlich auf das Kaufverhalten aus: „Die Besitzer halten ihre Fahrzeuge länger. Die Inflation hat dazu geführt, dass die Preise massiv gestiegen sind“, sagt Firmenchef und Mitgründer Christian Bertermann dem Handelsblatt im Hinblick auf Herausforderungen. Findet ein Fahrzeug länger keinen Abnehmer, drohen Wertverluste und Abschreibungen. Das wiederum belastet die Bilanz.

Auto1 will trotzdem bald das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Spätestens im Schlussquartal des nächsten Jahres will der Online-Gebrauchtwagenhändler die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten Betriebsergebnisses knacken. Bereits ein Jahr später sollen die Einnahmen alle Ausgaben übersteigen.

Unter der aktuellen Wirtschaftslage leidet dabei nicht nur Auto1, die inzwischen größte Handelsplattform im historisch stark fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt. Nach einer aktuellen Studie des auf den Autohandel spezialisierten Instituts für Automobilwirtschaft (Ifa) werden von den aktuell etwa 6800 Autohausunternehmen in Deutschland bis zum Jahr 2030 gerade einmal 3900 übrig bleiben.

Bertermann zufolge hat das Unternehmen inzwischen mehrere Millionen Fahrzeuge angekauft und verkauft. „Dieses Jahr wollen wir um die 650.000 Einheiten verkaufen und mit unserem Team aus 6000 Mitarbeitern mehr als sechseinhalb Milliarden Euro Umsatz machen“, erklärt er. Das Wachstum fällt schwächer aus als ursprünglich erwartet.

Hohe Kosten durch Verkauf an Privatkunden

Auto1 verkauft über Plattformen wie wirkaufendeinauto.de Gebrauchtwagen an Händler, aber auch an Privatkunden. Um die Fahrzeuge aufzubereiten, betreibt das zehn Jahre alte Unternehmen entgegen ursprünglicher Planung inzwischen auch Werkstätten, etwa um Batterieleistungen zu überprüfen und Wagen zu lackieren.

Der CEO von Auto1, Christian Bertermann

Einzelne Auftragswerkstätten hätten nicht die gewünschte Qualität geliefert, sagt Bertermann. Deshalb habe man angefangen, selbst aktiv zu werden. Spätestens ab 2024 will Auto1 pro Jahr 210.000 Fahrzeuge für den Weiterverkauf aufbereiten können. Dabei plant der Gründer, die Werkstätten stärker zu professionalisieren, und hat sich dafür Amazon zum Vorbild genommen, dessen Warenlager alle nach einem firmeneigenen Schema aufgebaut sind.

Ziel von Bertermann ist es, Auto1 als 360-Grad-Anbieter zu etablieren – einen, der alles rund um den Gebrauchtwagenmarkt selbst abdeckt. Dafür testet Auto1 in Deutschland und Österreich eine hauseigene Finanzierungslösung, um sich ein Portfolio für Konsumentenkredite aufzubauen. „Das wollen wir Schritt für Schritt auf andere Länder erweitern. Wir sehen im Bereich der Finanzierung ein großes Potenzial“, sagt er. Auto1 setzt für die Auslieferung von Gebrauchtwagen öffentlichkeitswirksam auf gläserne Trucks.

Es sind Aussichten, die die Börsenstimmung drehen sollen. Analystin Catherine O’Neill von der Citi Bank sagt: „Anleger sind im Moment sehr vorsichtig, wenn es um Unternehmen geht, die Verluste schreiben und Geld verbrennen.“ Das hinge mit den steigenden Zinsen und Sorgen der Verbraucher zusammen. Sollte Auto1 zeigen können, dass es Fortschritte auf dem Weg in die Profitabilität macht, werde sich der Aktienkurs wohl verbessern.

Britischer Investor steht fest zu Auto1

Die jüngsten Zahlen spiegeln noch keine Trendwende wider: Im dritten Quartal weitete sich der bereinigte Betriebsverlust auf rund 35 Millionen aus – im Vergleich zu 25 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Es gibt bereits Experten, die langfristig eher andere Geschäftsmodelle im Vorteil sehen.

Robin Godenrath, Partner bei der Investmentfirma Picus Capital, die in den Autoabo-Anbieter Finn investiert hat, sagt beispielsweise: „Kunden wollen sich immer weniger an Vermögenswerte binden und flexibel bleiben.“ Alternativen könnten Auto-Abomodelle sein, bei denen Fahrzeuge nicht gekauft, sondern gemietet werden.

Fest hinter Auto1 steht der Vermögensverwalter Baillie Gifford aus Großbritannien. Dieser habe den schwachen Aktienkurs sogar genutzt, um den Anteil zu erhöhen. Baillie-Gifford-Manager Chris Davis sagt: „Operativ läuft es sehr gut. Sie haben bisher alles erreicht, was sie erreichen wollten.“

Konkurrenz wie Cazoo hat sich aus Kostengründen aus Europa verabschiedet

Auch der bekannte japanische Technologieinvestor Softbank, der dem Unternehmen mit seinem Investment eine Art Ritterschlag verliehen hat, stärkt Auto1 den Rücken. „Sie verstehen unsere Strategie und stehen dahinter. Sie sind nach wie vor einer unserer großen Aktionäre, weil sie von unserem Geschäftsmodell überzeugt sind“, sagt Bertermann.

Zum Vorteil dürfte Auto1 gereichen, dass sich die Konkurrenz ausdünnt. Um Kosten zu sparen, hat sich beispielsweise der britische Wettbewerber Cazoo im Sommer von Kontinentaleuropa verabschiedet. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM), sagt dazu: „Es handelt sich um einen Markt, in dem gilt ‚The winner takes most or takes all‘.“

Bertermann sieht für sein Unternehmen „bei der geografischen Expansion keine Grenzen“. Bereits jetzt ist Auto1 in 30 Ländern aktiv. „Aber wir gehen alles nach und nach an.“ US-Marktführer Carvana hat erst kürzlich angekündigt, etwa 1500 Mitarbeiter zu entlassen, um die Ausgaben angesichts des Marktumfelds herunterzuschrauben.

