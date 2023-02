PC-Hersteller Intel kürzt wegen schleppender Verkäufe die Gehälter

Weil Intel Marktanteile bei PCs verliert, müssen Führungskräfte nun Gehaltseinbußen hinnehmen. CEO Gelsinger verliert bis zu 25 Prozent seiner Entlohnung.

Der US-Branchenriese verkauft weniger Computer. (Foto: Reuters) Laptop mit Intel-Prozessor

San Francisco Nach dem Verlust von Marktanteilen an Konkurrenten und einen Abschwung auf dem PC-Markt kürzt Intel die Gehälter der Beschäftigten. Die Änderungen seien so konzipiert, „dass sie sich stärker auf unsere Führungskräfte auswirken und dazu beitragen werden, die Investitionen und die gesamte Belegschaft zu unterstützen“, teilte Intel-Sprecher Addy Burr am Dienstag mit.

Die Kürzungen belaufen sich einem Insider der Nachrichtenagentur Reuters zufolge auf fünf Prozent des Grundgehalts bei Mitarbeitern der mittleren Ebene und auf bis zu 25 Prozent für den Vorstandsvorsitzenden Pat Gelsinger.

Weitere Top-Führungskräfte des Unternehmens müssten eine 15-prozentige Kürzung hinnehmen, vierteljährliche Prämien seien ausgesetzt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person unter der Bedingung der Anonymität Reuters. Das Gehalt der stundenweise beschäftigten Mitarbeiter sei nicht betroffen.

Der Rekordeinbruch der PC-Absätze weltweit belastet den Umsatz von Intel deutlich stärker als erwartet und dürfte den Konzern im laufenden Quartal in die roten Zahlen drücken.