„Peppa Pig Theme Park“ Legoland-Betreiber baut neuen Freizeitpark in Günzburg

München Gute Nachrichten für Familien, die auf dem Weg in den Süden einen Zwischenstopp einlegen möchten: Im bayerischen Günzburg entsteht ein neuer Freizeitpark unweit der Autobahnen A7 und A8. Neben dem bestehenden „Legoland“ baut der Betreiber Merlin Entertainments einen „Peppa Pig Theme Park“. Das teilte das britische Unternehmen an diesem Freitag mit.

Es ist die größte Expansion, seit das „Legoland“ in Günzburg vor gut 20 Jahren eröffnet wurde. Merlin versucht mit „Peppa Pig“, das auf eine britische TV-Serie zurückgeht, vor allem Familien mit Vorschulkindern anzulocken.

„Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Merlin“, sagte CEO Scott O’Neil dem Handelsblatt. Dabei stünden künftig nicht nur die beiden großen deutschen Standorte im Fokus, also Günzburg sowie der Heide-Park in Soltau. Vielmehr habe er auch „Berlin als Fokusmarkt identifiziert, da wir bestrebt sind, zunehmend Cluster von Attraktionen in den wichtigsten Städten der Welt aufzubauen“.

Es ist kein Zufall, dass die Briten gerade jetzt investieren: Nach dem Ende der Pandemie läuft das Geschäft des größten europäischen Freizeitparkbetreibers wieder rund. So seien im ersten Quartal sowohl Umsatz als auch Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen, heißt es in einer Mitteilung.

Merlin betreibt eigenen Angaben zufolge rund 140 Attraktionen in zwei Dutzend Ländern, die vergangenes Jahr von gut 56 Millionen Menschen besucht wurden. Zu den bekanntesten Marken zählen „Legoland“, „Sea Life“ und „Madame Tussauds“. Die Firma bietet zudem in ihren Resorts 5500 Zimmer an.

Merlin Entertainments baut neue Freizeitparks rund um die TV-Serie Peppa Pig. (Foto: Bloomberg) Peppa-Pig-Figuren

Das Unternehmen gehört dem Finanzinvestor Blackstone, dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB sowie der Familie Kristiansen, der Eigentümerin des dänischen Spielwarenkonzerns Lego. Vergangenes Jahr ist der Umsatz um mehr als die Hälfte auf gut zwei Milliarden Pfund (2,3 Milliarden Euro) gestiegen. Vor Steuern erzielten die Briten einen Gewinn von 136 Millionen Pfund (157 Millionen Euro). Im Coronajahr 2021 war ein Verlust von 94 Millionen Pfund aufgelaufen.

Disneyland ist die Nummer eins in Europa

„Im Jahr 2022 kehrte Merlin auf den Wachstumspfad vor der Pandemie zurück“, sagte O’Neil. Der Amerikaner führt das Unternehmen mit seinen mehr als 30.000 Beschäftigten seit vergangenem Herbst.

O’Neil baut das Geschäft weltweit aus. Neben Günzburg errichtet Merlin auch in Dallas einen „Peppa Pig Theme Park“, der nächstes Jahr eröffnen soll. Darüber hinaus entstehen drei neue „Legoland“-Parks in China. Zur Höhe der Investitionen machte Merlin keine Angaben.

Der Parkbetreiber Merlin Entertainments expandiert weltweit – auch im bayerischen Günzburg. (Foto: AP) Legoland

In Konstanz hat Merlin zuletzt sein Sea-Life-Aquarium für sechs Millionen Euro erneuert. In Hamburg soll darüber hinaus kommendes Jahr ein sogenanntes „Lego Discovery Center“ eröffnen. Das „Legoland“ in Günzburg ist die Nummer drei unter den deutschen Freizeitparks. An der Spitze steht der „Europa-Park“ in Rust, gefolgt vom „Phantasialand“ in Brühl. Die meisten Besucher in Europa zieht das „Disneyland“ in Paris an.

