Der frühere Politstar stürzte tief. Jetzt ist der Österreicher wieder da und präsentiert sich als Firmengründer und Berater von Peter Thiel. Kann der Neuanfang gelingen – trotz Anklage in Österreich?

Wunderkind – oder Kommunikationsgenie mit wenig Substanz? Sebastian Kurz

New York, Wien Sebastian Kurz ist angekommen in seinem zweiten Leben, so scheint es. Der österreichische Ex-Kanzler trifft das Handelsblatt im Park Lane Hotel, einem beliebten Treffpunkt der Tech-Welt: luxuriös und diskret. Hier wohnt Kurz bei einem Besuch in New York.

„Ich bin sehr zufrieden damit, wie die Dinge laufen“, sagt Kurz. „Die ersten Monate nach dem Ausscheiden aus der Politik waren hart. Wie bei jeder Neuorientierung braucht es einige Zeit, bis man die Reiseflughöhe erreicht.“ Inzwischen sei er angekommen – als Berater und als Gründer.

