Private Equity Flex Capital macht mit neuem Fonds Jagd auf profitable Mittelständler

Berlin Gleich das erste Investment hat sich für Flex Capital als großer Erfolg erwiesen. Im Dezember 2021 verkaufte der Berliner Finanzinvestor das Portfoliounternehmen Egoditor an den US-Konzern Bitly. Egoditor, das QR-Code-Generatoren anbietet, habe beim Verkauf mehr als das gesamte Fondsvolumen an die Investoren zurückgezahlt, sagt Christoph Jost, Managing Partner bei Flex Capital, dem Handelsblatt: „Das hat unserem Renommee enorm geholfen.“

Trotz der inzwischen eingetrübten Konjunkturlage sei es daher nicht schwierig gewesen, frisches Geld für den zweiten, viel größeren Fonds einzusammeln. Dieser wurde jetzt geschlossen und umfasst mit 300 Millionen Euro mehr als das Doppelte des ersten.

Das Geld kam von rund 90 Investoren – darunter 70 aus dem Softwarebereich sowie Dachfonds, Vermögensverwaltungen, institutionellen Investoren, Stiftungen sowie einem Fußballspieler des FC Bayern München. Namen will Jost keine nennen.

Im Gegensatz zu Wagniskapitalgebern hält der Private-Equity-Fonds Flex Capital Ausschau nach profitablen Unternehmen aus dem Software- und Technologiebereich, die jährlich zwischen zwei und 30 Millionen Euro umsetzen. Es gehe um den „typischen deutschen Mittelstand“, sagt Jost, der auch die Jobbörse Absolventa gegründet hat.

Auswahl gebe es genug. Laut Branchenverband Bitkom sind im deutschsprachigen Raum mehr als 11.000 mittelständische Firmen aktiv. „Wir haben eine umfangreiche Datenbank, in der wir potenzielle Übernahmekandidaten aufführen“, sagt Jost. Darüber hinaus arbeite man auch mit kleineren Investmentspezialisten zusammen und vertraue auf das eigene Netzwerk.

Während die meisten Start-ups in deutschen Metropolen ansässig sind, ist das bei den Softwarefirmen, an denen Jost Interesse hat, anders: „Unsere Übernahmekandidaten sitzen in aller Regel nicht in Berlin, Hamburg oder München, sondern in Bielefeld oder Karlsruhe.“

Schwierige Zeiten für Private Equity

Der neue Fonds von Flex Capital geht in einer schwierigen Zeit für die Branche an den Start. „Gestiegene Zinsen und Inflationsraten, Störungen in den Lieferketten und geopolitische Einflüsse führen dazu, dass die Finanzierung nicht wie im Vorjahr verfügbar ist“, sagt Sandra Krusch, Partnerin bei der Unternehmensberatung EY.

Eine weitere Folge seien Unsicherheiten bei der Bewertung von Geschäftsmodellen, die sich in einem geänderten Marktumfeld beweisen müssten. Zudem gebe es momentan weniger attraktive Investitionsmöglichkeiten.

Private-Equity-Fonds wie Flex sind zu wichtigen Spielern im Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) aufgestiegen, in den vergangenen Jahren lag ihr Anteil am Transaktionsvolumen bei 25 bis 37 Prozent. 2022 hat diesem Boom vorerst ein Ende gesetzt. Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge sank der Anteil der Finanzinvestoren im deutschen M&A-Geschäft auf 20 Prozent.

Besondere Fondsstruktur bei Flex Capital

Jost, der den Fonds zusammen mit fünf Partnern 2019 gegründet hat, ist es wichtig, nach den Übernahmen auch beim Geschäft mitreden zu können. Deswegen setzen er und seine Mitstreiter auf eine gewerbliche Fondsstruktur, die das möglich macht. Mitgründer Peter Waleczek sagt: „Als gewerblicher Fonds können wir wirklich operativ mit anfassen und nicht nur Ratschläge von der Seitenlinie geben.“

Im konkreten Fall schaut sich Jost zusammen mit seinem 30-köpfigen Team an, wie die Firmen beispielsweise ihre Kündigungsquote verbessern oder das Verhältnis von Preis zu Menge optimieren können. „Darüber hinaus helfen wir bei Zukäufen, die die Firmen in ihren Nischen zu Marktführern machen“, sagt Jost. So kaufte beispielsweise das Portfoliounternehmen Marbis Ende 2021 Apex Hosting aus Florida. Die Übernahme sollte vor allem die Position auf dem US-Markt verbessern.

Pro Firma gibt Flex Capital zwischen zehn und 60 Millionen Euro Eigenkapital aus dem Fonds aus. Dazu kommen bei Bedarf noch zusätzliche Mittel von Co-Investoren oder Fremdkapital von finanzierenden Banken. Problematisch kann laut Jost der Preis werden: „In der aktuellen Wirtschaftsschwäche werden besonders gute Firmen noch teurer. Das ist für uns eine Herausforderung.“

