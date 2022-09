Produktion in Indien Wie Apple mit dem iPhone 14 weniger abhängig von China werden will

San Francisco Die Mauern entlang des Fabrikgeländes in der südchinesischen Metropole Shenzhen sind kilometerlang. Hunderttausende Arbeiterinnen und Arbeiter sollen hier schuften. Der Betreiber, die aus Taiwan stammende Firma Hon Hai Precision Industry, besser bekannt unter dem Markennamen Foxconn, hat einen Kunden, der auf größtmögliche Geheimhaltung drängt: Apple.

Derzeit ist eine besonders heikle Phase. Die Produktion für die nächste iPhone-Generation läuft an. Es wird erwartet, dass Apple das iPhone 14 am 7. September erstmals der Öffentlichkeit präsentieren wird. Knapp zwei Wochen später könnte schon der Verkauf starten. Bislang wurde die Produktion der Geräte fast ausschließlich aus den Fabriken in China gestemmt. In diesem Jahr könnte das anders werden.

„Apple ist dabei, seine Produktion aus China in andere Länder zu verlagern, besonders nach Indien und Vietnam“, sagte KC Quah, Lieferkettenexperte des Marktforschers Gartner dem Handelsblatt. Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities hat enge Beziehungen zu Auftragsfertigern wie Foxconn. Und er ist überzeugt, dass Apple in diesem Jahr das iPhone 14 nicht nur in China, sondern parallel auch in Indien produzieren wird.

Die Finanzagentur Bloomberg berichtet, die Produktion in Indien werde im November starten, also zwei Monate nach der Vorstellung der neuen iPhone-Generation. Die Berichte stimmen darin überein, dass Indien erstmals eine wichtige Rolle in der iPhone-Produktion spielen soll. Ein Apple-Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu Veränderungen in der Apple-Fertigung äußern.

Bislang spielt die Produktion von iPhones außerhalb Chinas kaum eine Rolle. Im ersten Quartal dieses Jahres sollen in Indien laut Analysten von Bloomberg rund eine Million iPhones fertiggestellt worden sein. Zum Vergleich: Marktforscher IDC schätzt die von Apple in diesem Zeitraum produzierte Gesamtzahl von iPhones auf 56,5 Millionen Geräte – fast alle kommen aus chinesischer Produktion.

Von keinem Land der Welt ist der Technologiekonzern Apple so abhängig wie von der Volksrepublik China. Als Hon Hai und andere Auftragsfertiger von Schließungen aufgrund von strengen Coronavorschriften betroffen waren und sich Verwerfungen entlang der Lieferketten auswirkten, warnte Apple-CEO Tim Cook: „Wir sind nicht immun.“ Finanzchef Luca Maestri bezifferte die möglichen Auswirkungen im laufenden Jahr auf vier bis acht Milliarden US-Dollar.

Tim Cook richtete Apple auf die Fertigung in China aus

Dabei ist Tim Cook selbst für die China-Abhängigkeit von Apple verantwortlich. Gründer Steve Jobs hatte Cook im Jahr 1998 in das Unternehmen geholt, um das Unternehmen effizienter zu machen. Der ging an die Arbeit, indem er Apple-eigene Fabriken schloss und stärker auf die Auslagerung der Fertigung an externe Firmen setzte. Foxconn-Chef Terry Gou kannte Cook noch aus seiner Zeit bei der Computerfirma Comaq. Unter Cook stieg Foxconn zum wichtigsten Auftragsfertiger auf – und China zum wichtigsten Fertigungsland.

Auch wenn Apple zuletzt stärker Komponenten aus Ländern wie den USA, Japan, Indien oder Vietnam bezogen habe, sei das Unternehmen noch stark von China abhängig, sagte Analyst Quah: „Der wochenlange Corona-Lockdown in Schanghai hatte Apple schwer getroffen.“

Insbesondere für die Fertigung des Macbook Pro sowie von iPads sei der Konzern auf Schanghai angewiesen. Mittlerweile gibt es Berichte, dass Apple bei der iPad-Fertigung stärker auf Vietnam setzt. „Aber das wird Jahre dauern. Eine Fabrik lässt sich auch in anderen Ländern errichten, aber das komplexe Netz von Zulieferern lässt sich nicht leicht verlagern“, warnte Quah.

Das macht das Unternehmen sehr abhängig von allem, was in China passiert. Eine Anekdote wird in diesem Zusammenhang oft bei Apple erzählt. Bei einem Treffen im Jahr 2008 soll der Lieferkettenexperte Sabih Khan Tim Cook auf ein Problem mit der Fertigung in China hingewiesen haben. „Jemand sollte das in China lösen“, soll Cook gesagt haben.

30 Minuten später soll er Khan während des Treffens angeschaut haben und gefragt haben: „Warum bist du noch hier?“ Daraufhin sei Khan zum Flughafen in San Francisco gefahren und habe den nächsten Flug nach China genommen. Heute ist Khan Vizepräsident für das operative Geschäft und damit oberster Chef über die Lieferketten des Unternehmens.

Unter Khan rückt Indien als Alternative zur Fertigung in China in den Fokus. Der wichtigste Partner für die neue Strategie ist wie vor 20 Jahren Foxconn. 2017 hatte Apple erstmals iPhones in Indien fertigen lassen – allerdings nicht die Spitzenmodelle, sondern das Einstiegsgerät iPhone SE.

In China steigen auch die Personalkosten

Im April bestätigte Apple dann, mittlerweile auch die neueste Modellreihe iPhone 13 in Indien zu fertigen. Laut Reuters wird das Gerät in einer Fabrik von Foxconn zusammengesetzt.

Der Auftragsfertiger hat ein Werk in Indien in der Nähe der Stadt Chennai und beschäftigt dort rund 17.000 Angestellte. Im Dezember war es jedoch zu einer temporären Schließung der Fabrik gekommen, nachdem es Berichte über eine Lebensmittelvergiftung von mehr als 250 Arbeitern gab.

„Wir haben eine Reihe von Abhilfemaßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt“, teilte Foxconn mit. Die Firma hatte angekündigt, die Lebensbedingungen für die Angestellten vor Ort verbessern zu wollen. Im Januar war die Arbeit wieder aufgenommen worden.

Auch wenn Foxconn bislang als Partner der Wahl für Apple in Indien gilt, haben auch weitere Auftragsfertiger von Apple mittlerweile Fertigungen in Indien eröffnet. Dazu zählen insbesondere Wistron und Pegatron, die bereits für das Unternehmen in China fertigen.

Die Verlagerung der Produktion von iPhones ist ein weitreichender Schritt für Apple. Der Aufbau der Kapazitäten in China hat schließlich Jahre gedauert. Foxconn, Wistron und Pegatron betreiben Dutzende Standorte in China mit Hunderttausenden Mitarbeitenden. Die Fabrik von Foxconn in Indien ist winzig im Vergleich.

Lieferkettenexperte Quah vermutet hinter der Entscheidung für andere Standorte noch einen anderen Grund. „Die Personalkosten in China steigen stark. Das gilt besonders für Schanghai“, sagte Quah. Die Löhne in Indien oder Vietnam seien deutlich geringer. Allerdings schlage sich das nicht automatisch in geringeren Kosten für die Fertigung nieder.

„In China gibt es eine hohe Qualität in der Fertigung, und alle Zulieferer sind direkt vor Ort. Das lässt sich nicht so einfach in Indien oder Vietnam nachbauen“, sagte Quah. Er zeigte sich überzeugt, dass Apple dennoch seine Lieferketten diversifizieren werde. „Das Risiko, zu stark von einem Land abhängig zu sein, ist schlicht zu hoch“, warnte Quah.

