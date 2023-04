Chips sind die entscheidenden Komponenten, um Fahrzeuge intelligent zu machen. Zwei Firmen buhlen um Milliardenaufträge der Autokonzerne.

Die beiden amerikanischen Konzerne Nvidia und Qualcomm spielen bei Autochips derzeit noch eine untergeordnete Rolle. (Foto: Reuters (2), AP, Bloomberg) Chip-Konzerne

San Diego, New York, München Patente, Patente und noch mehr Patente: Eine riesige Wand in der Eingangshalle der Firmenzentrale des Chipkonzerns Qualcomm dient als Ausstellungsfläche für die Urkunden der verschiedenen Patentämter überall auf der Welt. Mehr als 140.000 Patente in mehr als 100 Ländern zählt Firmenchef Cristiano Amon. Viele davon drehen sich um Smartphones. Doch die Firma hat einen neuen Geschäftsbereich in den Fokus genommen: Autos.

Nilesh Parekh führt vorbei an der Wand mit den Patenten zu einem bunt erleuchteten Raum. In der Mitte steht der Prototyp eines Autos. „So stellen wir uns die Zukunft des vernetzen Fahrens vor“, sagt Parekh, ein führender Manager der Autosparte von Qualcomm. „Wir liefern das Gehirn der Fahrzeuge“, sagt er und deutet auf zwei Kästen unter der Motorhaube des Fahrzeugs, die Qualcomm unter dem Namen Snapdragon Digital Chassis vermarktet.

