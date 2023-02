Quantencomputing Internationaler Investor Investcorp steigt bei Quantentechnologie-Start-up Terra Quantum ein

Berlin Das deutsch-schweizerische Quantentechnologie-Start-up Terra Quantum hat einen neuen Investor. Die international tätige Beteiligungsgesellschaft Investcorp steigt bei der Firma ein, die an kommerziell nutzbaren Quantentechnologie-Lösungen arbeitet. Das teilen beide Firmen mit.

Wie umfangreich die Geldspritze ausfällt und wie hoch die Beteiligung ist, wollen sie allerdings nicht bekannt geben. Nach Informationen von Terra Quantum ist es das erste Mal, dass eine globale Private-Equity-Firma in ein Quanten-Start-up investiert.

Bisher sind keine Quantencomputer kommerziell im Einsatz. Die Technologie befindet sich noch im Forschungsmodus. Allerdings gilt das Potenzial als riesig: Firmen wie Google und IBM stecken hohe Summen in die Entwicklung.

Terra Quantum hat sich zum Ziel gesetzt, die Kommerzialisierung der angewandten Quantentechnologie voranzutreiben. Dafür entwickelt das Start-up Quanten-Algorithmen, spezielle Quantencomputer-Hardware, bei der Quanten-Rechenprozesse auf herkömmlicher Computer-Hardware simuliert werden, sowie Lösungen für Quantenverschlüsselungen.

>>Lesen Sie hier dazu mehr: Die Science-Fiction-Technologie von Google und Co.

Im laufenden Jahr spielt laut Terra-Quantum-Chef und -Gründer Markus Pflitsch der Ausbau des Angebots für eine quantensichere Verschlüsselung und Kommunikation eine zentrale Rolle. Im Blick hat Terra Quantum die Entwicklung von quantenresistenten Blockchain- und Krypto-Algorithmen. Damit konnte Terra Quantum auch Investcorp überzeugen.

Kombination von Quantentechnologie und Blockchain

Die Firma sei in einer ausgezeichneten Position, um durch die Kombination von Quantentechnologie und Blockchain Sicherheitsrisiken zu adressieren, begründet Hervé François, der den Blockchain-Fonds von Investcorp verwaltet, gegenüber dem Handelsblatt die Investition in das Start-up. François schließt auch weitere Geldspritzen in der Zukunft nicht aus. In den vergangenen Jahren hat Investcorp rund sechs Milliarden Euro in europäische Firmen gesteckt.

Terra Quantum hat vor rund einem Jahr zuletzt Kapital eingesammelt. Damals waren es 60 Millionen Dollar. Geld kam unter anderem von Lakestar.

Das Interesse von Wagniskapitalgebern an dem Sektor ist groß. Laut der Beratungsfirma McKinsey haben sich die Investitionen in Quanten-Start-ups weltweit allein im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. McKinsey geht davon aus, dass der Markt für Quantentechnologie bis 2040 auf mehr als 90 Milliarden Dollar wächst.

>>Lesen Sie hier auch: Quanten-Computing ist kein Hype, sondern leitet eine neue Ära ein

Bei Quantencomputern können die kleinsten Informationseinheiten, die Qubits, nicht nur null oder eins wie bei herkömmlichen Computern darstellen, sondern einen beliebigen Wert dazwischen. Wenn es gelingt, sie zu kontrollieren, kann man damit Berechnungen anstellen, an denen klassische Rechner scheitern. Als ein mögliches Einsatzgebiet gilt die Verkehrsoptimierung, aber auch der Einsatz von Robotern in der Produktion.

Mehr: Mit der „Ionenfalle“ zum Quantencomputer: Start-up Eleqtron will Big Tech Konkurrenz machen