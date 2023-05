Quantum Systems US-Spezialeinheit bestellt Drohnen bei deutschem Start-up

Düsseldorf Spezialkräfte der US-Marine wollen bei Aufklärungsmissionen künftig Drohnen von Quantum Systems nutzen. Das Verteidigungsministerium in Washington hat dem Münchener Start-up einen Auftrag im Wert von 20 Millionen Dollar erteilt, wie das Ministerium kürzlich mitteilte. Nach Handelsblatt-Informationen sollen dafür 100 Drohnen des Modells Vector geliefert werden.

Die unbewaffneten Aufklärungsdrohnen haben eine Spannweite von 2,80 Metern, können senkrecht aufsteigen und landen und sind mit Nachtsicht- und Wärmebildkameras ausgestattet. Nach dem Start fliegen sie fast lautlos.

Laut Gründer und Firmenchef Florian Seibel könnten die Spezialkräfte sie etwa einsetzen, um nachts von einem Schlauchboot aus ein Gebiet zu erkunden. Das Pentagon habe die Drohnen in den vergangenen Monaten getestet.

Jetzt hofft der Gründer, dass sich weitere Nutzer innerhalb der US-Streitkräfte und darüber hinaus finden. „Wir gehen davon aus, dass die Leuchtturmwirkung dieses Auftrags auf andere Beschaffungsbehörden weltweit groß sein wird“, sagte Seibel.

Die Beschaffung für die Marine-Spezialeinheit Marsoc läuft über ein Programm, mit dem das US-Verteidigungsministerium neue Technologien schneller in die Streitkräfte bringen will. Dabei sollen auch Start-ups gefördert werden und Firmen, die traditionell nicht zur Rüstungsindustrie gehören.

Aufklärungsdrohne in der Ukraine erprobt

Quantum Systems zählt inzwischen zu Deutschlands bekanntesten Entwicklern von kleinen unbemannten Flugsystemen, die oft als UAS bezeichnet werden. Die Firma entwickelt auch zivile Drohnen, hat sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aber immer stärker im Verteidigungssektor positioniert.

Seit der Gründung 2015 wird sie mit Risikokapital finanziert. Für viele Investoren ist eine der Finanzierungsbedingungen, dass Quantum Systems keine Waffen oder bewaffneten Drohnen entwickelt.

In den vergangenen Monaten wurden die Vector-Drohnen in der Ukraine erprobt. Ukrainische Soldaten setzen sie ein, um mit Videoaufnahmen russische Artillerie und Truppenbewegungen aufzuklären – und ihre Ziele zu treffen. Denn an der Front stehen sich Soldaten heute nicht mehr unmittelbar gegenüber, sondern oft viele Kilometer voneinander entfernt.

Auch die Ukraine hat Quantum Systems gerade einen weiteren Großauftrag erteilt. Bis Anfang 2024 sollen nochmals 300 Drohnen geliefert werden, wie das Handelsblatt vorab erfuhr. Das sind ungefähr doppelt so viele, wie bisher bestellt wurden.

Drohnen müssen im elektronischen Kampf bestehen

Der hohe Bedarf dürfte auch mit Verlusten zusammenhängen. Unter anderem gelingt es russischen Soldaten immer wieder, Drohnen unterschiedlicher Hersteller elektronisch zu stören und vom Himmel zu holen. „Russland ist in der elektronischen Kriegsführung sehr gut“, sagte Quantum-Chef Seibel.

Das zivile Navigationssatellitensystem GPS ist leicht zu stören, weil dabei nur schwache Signale auf festgelegten Sequenzen gesendet werden. Deshalb werden militärische Drohnen so entwickelt, dass sie über verschiedene Funkfrequenzbänder gesteuert werden können. Im Einsatz wird dann zwischen den Bändern gewechselt. Das als „Jamming“ bezeichnete Stören von Funksignalen ist allerdings auch für die gegnerischen Soldaten riskant, weil Störquellen leicht zu orten sind.

Finanziert werden die Drohnen für die Ukraine von der Bundesregierung. Die Kosten sollen sich auf knapp 57 Millionen Euro belaufen.

