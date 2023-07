 Quartalszahlen: Alphabet überrascht mit kräftigem Gewinnzuwachs

Cloud-Produkte und höhere Werbeeinnahmen bescheren Alphabet gute Quartalszahlen. Die Aktie steigt nachbörslich deutlich.

Die Google-Mutter Alphabet hat mit einem guten Gewinn überrascht. (Foto: AP) Google

Hamburg Der Google-Mutterkonzern Alphabet profitierte im abgelaufenen Quartal von einer starken Nachfrage nach Cloud-Produkten und höherem Werbeeinnahmen. So nahm der Umsatz um sieben Prozent auf 74,6 Milliarden Dollar zu, der Nettogewinn legte knapp 15 Prozent auf 18,4 Milliarden Dollar zu, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Beide Kennzahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.

Im nachbörslichen Handel an der Wall Street gewannen die Alphabet-Aktien mehr als acht Prozent. Analyst Thomas Monteiro von Investing.com sieht eine neue Wachstumsphase auf den Konzern zukommen. „Google hat die Erwartungen in einer Zeit übertroffen, in der Investoren skeptisch waren, ob er mit anderen Technologiegiganten in Sachen Künstlicher Intelligenz Schritt halten kann“, erklärte er.

So gilt Microsoft, das über zehn Milliarden Euro in den ChatGPT-Entwickler OpenAI investiert hatte, in diesem Segment als führend. Amazons AWS führt derweil den Markt für Cloud-Dienstleistungen an.

Quartalszahlen: Alphabet steigert Werbeumsatz um drei Prozent