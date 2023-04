Quartalszahlen Amazon übertrifft Erwartungen – Aktie steigt

New York, San Francisco Der weltgrößte Online-Händler und Cloud-Dienst Amazon ist trotz hoher Inflation und Konjunktursorgen mit einem deutlichen Umsatzplus ins neue Geschäftsjahr gestartet und hat die Erwartungen der Investoren übertroffen: Nicht nur der Umsatz wächst wieder. Auch unterm Strich steht statt einem Milliardenverlust im Vorjahr wieder ein Plus.

Das erste Quartal des Jahres hat Amazon unter der Führung von Andy Jassy mit einem Nettogewinn von 3,1 Milliarden Dollar abgeschlossen. Noch vor einem Jahr stand unter dem Strich ein Minus von 3,8 Milliarden Dollar. Der Umsatz ist auch dank einem starken Werbegeschäft gegenüber dem Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 127,4 Milliarden Dollar gestiegen. Der operative Gewinn legte sogar um 30 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar zu.

Die Wall Street hatte mit deutlich schlechteren Zahlen gerechnet und schickte dien Aktienkurs nachbörslich zwischenzeitlich um zehn Prozent in die Höhe. Auch die Geschäftsziele für das laufende zweite Quartal übertrafen die Markterwartungen. Amazon geht von einem Konzernumsatz zwischen 127 Milliarden und 133 Milliarden Dollar aus. Der operative Gewinn soll zwischen 2,0 Milliarden und 5,5 Milliarden Dollar liegen.

Anleger hatten die Zahlen mit Spannung erwartet. Schließlich hatte Amazon zuletzt vor allem mit einem langsameren Wachstum und Sparrunden von sich reden gemacht. Insgesamt 27.000 Mitarbeiter sollen nach den Plänen das Unternehmen verlassen. Auch den Ausbau des zweiten Hauptsitzes in der Nähe der Hauptstadt Washington hat Amazon auf Eis gelegt.

>> Lesen Sie dazu: Amazon streicht 9000 Stellen – Cloudsparte AWS und Twitch betroffen

Verlust im weltweiten Online-Handel

Im klassischen Online-Handel ist Amazon in Nordamerika wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt: Statt einem operativen Verlust von 1,6 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum steht im ersten Quartal dieses Jahres ein Plus von knapp 900 Millionen Dollar unterm Strich. Im internationalen Geschäft dagegen schreibt Amazon mit 1,247 Milliarden Dollar operativ weiterhin Verluste. Damit war der Online-Handel insgesamt ein Verlustbringer.

Im Online-Handel hatte Amazon während der Pandemie massiv Kapazitäten ausgebaut mit mehr Logistikzentren und eigenen LKW-Flotten und Flugzeugen. Als die Menschen dann nach der Pandemie wieder in die physischen Läden zurückgelehrt waren, hat sich diese Expansion als zu aggressiv erwiesen. Die Führung unter Andy Jassy hat deshalb zuletzt bei der Expansion auf die Bremse getreten.

In den vergangenen Jahren hatte die profitable Cloud-Tochter AWS die schwachen Ergebnisse im Handel stets herausreißen können. Doch auch AWS schwächelt. Erstmals musste Amazon für den Geschäftsbereich einen sinkenden Umsatz im Vergleich zum Vorquartal – also dem vierten Quartal 2022 – ausweisen.

Im Jahresvergleich konnte AWS dagegen einen Zuwachs der Erlöse von 16 Prozent ausweisen – im Vergleichen zu den Jahren zu zuvor ein sehr geringer Wert. Im Quartal zuvor hatte der Zuwachs noch bei 20 Prozent gelegen – im Jahr 2021 sogar bei 40 Prozent.

Im abgelaufenen Quartal erreichte Amazon einen Umsatz von 21,3 Milliarden Dollar mit seinem Cloudangebot. Analysten hatten mit noch schwächeren Zahlen gerechnet. Die Gewinne im Cloudgeschäft brachen um 21 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar ein.

„Endlich wieder Rückenwind“

Angesicht der noch schlimmeren Markterwartungen konnten Analyst Andrew Lipsman von Insider Intelligence den Quartalzahlen positives abgewinnen: „Zum ersten Mal seit mehreren Quartalen könnte Amazon endlich wieder etwas Rückenwind haben.“

„AWS hat ebenso überrascht wie das Werbegeschäft“ sagt Aaron Kessler Analyst von Raymond James. Er weist auf darauf hin, dass das Werbegeschäft um 23 Prozent gewachsen ist.

„Dies ist ein Jahr der Wende“, kommentierte Natasha Lamb von Arjuna Capital. Die Aktionäre seien besorgt. Der Aktienkurs sei zwar niedrig. Aber angesichts der niedrigen Gewinnmargen sei die Bewertung immer noch relativ hoch.

Der Handelsexperte Julian Skelly vom Beratungshaus Publicis Sapient lobt, dass Jassy in die Nutzung von generativer KI investieren will. „In einer Zeit wirtschaftlicher Schwierigkeiten ist es gut, zu sehen, dass Amazon an seinen Kernwerten festhält: Erfinden und Vereinfachen„, kommentiert er.

Mehr: So attackieren sich Google und Microsoft