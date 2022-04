Quartalszahlen Das Acht-Milliarden-Dollar-Risiko: Apple warnt vor Problemen mit der Lieferkette

Cupertino Apple hat trotz globaler Chip-Krise und Problemen mit Lieferketten starken Zuwachs bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Der iPhone-Hersteller steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 97,2 Milliarden Dollar (92,5 Milliarden Euro). Netto blieb ein Gewinn von 25 Milliarden Dollar in den Konzernkassen. Das waren knapp sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Doch Apple-CEO Tim Cook warnte, auch sein Unternehmen könne globale Probleme zu spüren bekommen, besonders Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sowie Engpässe in der globalen Chip-Produktion. „Wir sind nicht immun“, sagte Cook. Die Aktie von Apple stieg nachbörslich zunächst an, drehte dann zwischenzeitlich rund vier Prozent ins Minus.

Finanzchef Luca Maestri spezifizierte: „Wir gehen davon aus, dass sich diese Einschränkungen in einer Größenordnung von vier bis acht Milliarden Dollar bewegen werden, was deutlich über dem liegt, was wir im Märzquartal erlebt haben.“ Weder Cook noch Maestri wollen sich auf eine Prognose für das laufende Jahr festlegen und sagten, die globale Situation sei zu unvorhersehbar.

Für Apple sei es nur begrenzt möglich, sich vor globalen Verwerfungen zu schützen, sagte Cook. „In diesem Geschäft wollen Sie nie nicht zu viel Inventar zwischenlagern“, sagte Cook. Etwa bei Chip-Lieferungen sei es kaum möglich, ausreichend Puffer für die Lieferketten vorzuhalten.

Bei der Lieferung neuer Produkte wie der Mac-Computer gebe es lange Wartezeiten, räumte Tim Cook ein. Das liege an den Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sowie am Mangel an Chips, sagte Cook.

Teilweise sei es alleine eine Herausforderung, iPhones und andere Produkte zu den Kunden zu bekommen. „Der Frachtverkehr ist heute eine große Herausforderung. Sowohl wegen der Inflation als auch wegen der Verfügbarkeit. Wir transportieren unsere Produkte derzeit auf jede erdenkliche Weise zu unseren Kunden“, sagte Cook.

Cook deutet an, dass Apple seine Produktion verlagern könnte, um sich besser auf Änderungen entlang der Lieferkette einzustellen. „Wir unternehmen ständig Schritte zur Optimierung. Ich möchte nicht auf diese Details eingehen, weil sie sensibel sind“, sagte Cook.

Starkes Wachstum im Service-Bereich

Trotz der Herausforderungen konnte Apple starkes Wachstum in nahezu allen Bereichen ausweisen. Besonders stark war das Wachstum im Service-Bereich, in dem das Geschäft etwa mit Speicherdiensten, der App-Plattform, aber auch Musik- und Videostreaming gebündelt ist. Der Umsatz der Sparte wuchs um gut 17 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar.

Beim wichtigsten Apple-Produkt, dem iPhone, legten die Erlöse um 5,4 Prozent auf knapp 50,6 Milliarden Dollar zu. Freude machten dem Konzern auch die Mac-Computer mit einem Umsatzplus von 14,6 Prozent auf gut 10,4 Milliarden Dollar. Der globale PC-Markt schrumpfte in dem Quartal dagegen nach Berechnungen der Analysefirma IDC um rund fünf Prozent. Die Elektronik-Industrie hat insgesamt mit Chip-Engpässen und anderen Problemen in den Lieferketten zu kämpfen.

Analyst Kyle McNealy von der Investmentbank Jefferies wertete die Zahlen von Apple als „gutes Ergebnis“. Er hob hervor, dass es Apple besonders in China gelungen sei, mit drei Prozent auf 25,8 Milliarden Dollar zu wachsen. Trotz starker heimischer Konkurrenz von Marken wie Vivo, Oppo oder Xiaomi stehe Apple sehr stark da.

McNealy verwies zudem auf die weiter gestiegene Bruttomarge von Apple von 43,7 Prozent. Obwohl Apple in Märkten wie den USA und Großbritannien Rabatte geboten habe, habe es besonders in China kaum Preisnachlässe gegeben. „Es macht Sinn, dass die Preise in einer Zeit von Engpässen entlang der Lieferkette, hoch bleiben“, schrieb McNealy.

Apple will seine Gewinne nutzen, um Aktien in Rekordhöhe zurückzukaufen. Apple teilte mit, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens Aktienrückkäufe in Höhe von 90 Milliarden Dollar genehmigt hat. Kein anderes Unternehmen der Welt hat ein so großes Programm aufgelegt. Google hatte zwei Tage zuvor ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 70 Milliarden Dollar angekündigt. Laut Berechnungen von S&P Global Market Intelligence hat Apple bereits im vergangenen Jahr Aktien im Wert von 88,3 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

