Quartalszahlen Disney+ verliert erstmals Nutzer und streicht 7000 Jobs

Walt Disney setzt nach Investorenkritik auf einen Komplettumbau und streicht 7000 Jobs. Die Sparte verliert im Wettbewerb mit Netflix und Co. erstmals Abonnenten.

Der Streamingdienst plant eine Entlassungswelle. Die Konkurrenz mit Netflix oder Amazon ist hoch. (Foto: Reuters) Streamingdienst Disney+

Los Angeles/New York Der US-Medien- und -Unterhaltungskonzern Walt Disney will sich neu aufstellen und rund 7000 Arbeitsplätze streichen. Das entspricht knapp vier Prozent der Belegschaft. Das Unternehmen kündigte die Entlassungen am Mittwoch als Teil einer weitreichenden Umstrukturierung an, die zu Kosteneinsparungen von 5,5 Milliarden Dollar führen soll. Walt Disney steht mit seinem globalen Streaming-Geschäft im scharfen Wettbewerb mit Rivalen wie Netflix und Amazon und schreibt dort Verluste.

„Es ist Zeit für eine weitere Transformation“, erklärte Disney-Chef Bob Iger. Er kündigte einen Umbau in drei Segmente an: eine Unterhaltungssparte namens Disney Entertainment, die Film, Fernsehen und Streaming umfasst, eine auf Sport fokussierte Einheit rund um den Kanal ESPN sowie den Bereich Disney Parks, also Erlebnisse und Produkte.

Die Umstrukturierung werde Abläufe straffen, das Geschäft effizienter machen und die Kosten senken, hieß es. Zuletzt hatte Disney während der Coronapandemie 32.000 Mitarbeiter entlassen, vor allem in seinen Freizeitparks.