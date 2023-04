Quartalszahlen Facebook-Konzern Meta übertrifft Erwartungen – Aktie steigt fast zwölf Prozent

San Francisco Der Facebook-Konzern Meta steht nach einer Schwächephase deutlich besser da. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um drei Prozent auf rund 28,7 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg sogar um fünf Prozent auf mehr als 3,8 Milliarden.

Konzernchef Mark Zuckerberg sagte: „Dies war ein gutes Quartal, und wir sehen eine wachsende Dynamik bei unseren Produkten und unserem Geschäft.“ Im nächsten Monat werde die dritte Entlassungswelle bei Meta abgeschlossen sein, und das Unternehmen werde dann auch wieder neue Fachkräfte einstellen, vor allem im Bereich Werbung, Metaversum und Künstliche Intelligenz. Insgesamt hatte Zuckerberg rund 21.000 Jobs streichen lassen.

Trotzdem werde Meta in diesem Jahr sparsamer sein als ursprünglich geplant. Statt der ursprünglich prognostizierten Ausgaben von bis zu 92 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr werde das Unternehmen bei maximal 90 Milliarden Dollar liegen, sagte Zuckerberg. Er hatte ein „Jahr der Effizienz“ ausgerufen.

An der Börse kamen die Daten gut an. Nach Schluss der Aktienmärkte stieg die Bewertung der Meta-Papiere um rund zwölf Prozent. Die Aktie hatte 2022 zwei Drittel ihres Werts verloren, lag aber in diesem Jahr vor dem Quartalsbericht bereits um 74 Prozent im Plus. Im November hatte die Meta Aktie auf ihrem Tiefststand bei nur 89 Dollar gelegen. Nachbörslich rangierte sie am Mittwoch bei 234 Dollar.

Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies hält die Meta-Papiere trotzdem weiter für unterbewertet: „Die Aktie ist weiter attraktiv.“ Zudem zeigten die Zahlen, dass es dem Facebook-Konzern gelinge, die Nutzerschaft an sich zu binden. Das Unternehmen könne nicht nur 3,8 Milliarden monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer ausweisen, sondern sogar drei Milliarden tägliche Nutzung. „Das Engagement quer durch alle Apps ist beeindruckend“, schrieb Thill in einer Analyse.

Dennoch mahnt Thill zur Vorsicht. Meta sei weiter sehr stark vom Werbegeschäft abhängig. Die weitere Entwicklung auf dem Markt sei schwer vorherzusagen – vor allem wegen einer möglichen strengen Regulierung sowie der verschärften Privatsphäreneinstellungen auf Apple-Geräten, die zielgerichtete Werbung für Meta blockierten.

Der Facebook-Mutterkonzern kann mit seinen Zahlen überzeugen. (Foto: Reuters) Meta

Analystin Debra Aho Williamson von Insider Intelligence lobt: „Das Jahr der Effizienz ist für Meta besser als erwartet angelaufen. In diesem wirtschaftlichen Umfeld – und nach der Katastrophe von 2022 – ist ein jährliches Umsatzwachstum von drei Prozent eine große Leistung.“

Unter anderem Abfindungen wegen der laufenden Massenentlassungen belasteten das Ergebnis. Der Quartalsgewinn sank um 24 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar (5,16 Milliarden Euro). Bei der Sparte Reality Labs, in der virtuelle Welten und Spezialbrillen zu ihrer Anzeige entwickelt werden, stieg der operative Verlust auf knapp vier Milliarden Dollar von 2,96 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

