Quartalszahlen Google-Mutter Alphabet mit schwachen Zahlen bei Youtube und in Europa – Aktie gibt nach

Der Rückzug aus Russland und schwächelnde Werbeumsätze belasten das erste Quartal. Die Firma antwortet mit einem Rückkaufprogramm in Rekordhöhe von 70 Milliarden Dollar.

Der Konzern legte am Dienstagabend seine Zahlen vor. (Foto: Reuters) Google-Logo in Manhattan, New York City

San Francisco Nachdem die Google-Mutter Alphabet das vergangene Jahr mit Rekordzahlen abschließend konnte, hat sich das Wachstum zum Auftakt von 2022 verlangsamt. In den ersten drei Monaten stiegen die Erlöse zwar um 23 Prozent auf 68,01 Milliarden Dollar, wie der weltgrößte Suchmaschinen-Anbieter am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der Zuwachs jedoch noch bei 34 Prozent gelegen.

Der Gewinn ging im Vergleich zum Vorjahresquartal von 17,9 Milliarden Dollar auf 16,4 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten in beiden Kategorien bessere Kennzahlen von der Firma aus dem kalifornischen Mountain View erwartet. Die Aktie des Konzerns gab nachbörslich um mehr als sechs Prozent nach.

Alphabet machte am Dienstag den Weg für das größte Aktienrückkaufprogramm in der Geschichte des Unternehmens frei. Für 70 Milliarden Dollar will die Firma Wertpapiere zurückkaufen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen bereits Aktien im Wert von 50 Milliarden zurückgekauft.