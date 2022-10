Quartalszahlen Google-Mutter Alphabet verfehlt Erwartungen – Umsatz von Youtube schrumpft erstmals

San Francisco Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat Erwartungen von Analysten verfehlt, nachbörslich brach der Kurs des Unternehmens um mehr als sechs Prozent ein. Statt dem von Analysten für das abgelaufene Quartal erwarteten Umsatz von 70,6 Milliarden Dollar, wies Alphabet am Dienstag einen Quartalsumsatz von 69,1 Milliarden Dollar aus.

Im Jahresvergleich lag das Wachstum bei rund sechs Prozent. Im Vorjahr hatte der Zuwachs jedoch noch bei 40 Prozent gelegen. Der Gewinn pro Aktie lag mit 1,06 Dollar unter den von Analysten erwarteten 1,25 Dollar je Aktie und deutlich unter dem Vorjahreswert von 1,40 Dollar je Aktie.

Die Videoplattform Youtube war über Jahre ein wichtiger Umsatz- und Gewinnbringer für das Unternehmen. Im abgelaufenen Quartal musste das Unternehmen erstmals einen Umsatzrückgang für Youtube ausweisen. Das Unternehmen fuhr im Dreimonatszeitraum mit 7,07 Milliarden Dollar rund 1,9 Prozent weniger Anzeigenumsätze ein als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten hingegen mit einem deutlichen Plus gerechnet.

Alphabet ist in seinem Geschäft vor allem von Werbeeinnahmen abhängig. Nicht nur bei Youtube, sondern auch in der Google-Internetsuche und anderen Bereichen entwickelten sich die Werbeerlöse für das Unternehmen schleppend. Alphabet wies Werbeerlöse in Höhe von 54,48 Milliarden Dollar aus – weitgehend stagnierend im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Schwache Daten ziehen auch Meta und Pinterest runter

Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies machte den starken Dollar sowie ein schwieriges makroökonomischen Umfeld für das schwache Werbegeschäft von Google verantwortlich.

Die schwachen Zahlen von Alphabet zögen auch Aktien anderer Technologiekonzerne, die stark von Werbung abhängen, herunter. Der Facebook-Konzern Meta sowie das Netzwerk Pinterest büßten nachbörslich rund vier Prozent an Börsenwert ein.

Meta-Chef Mark Zuckerberg wird am Mittwoch Quartalszahlen für sein Unternehmen präsentieren. Analysten fürchten, dass Meta noch deutlich schlimmer von einem schwierigen Werbeumfeld getroffen worden sein könnte. Analyst Mark Mahaney vom Vermögensverwalter Evercore ISI erwartete bereits einen Rückgang der Werbeumsätze von Meta von rund fünf Prozent.

Einer der wenigen positiven Bereiche für Alphabet war das Cloud-Geschäft. Die Sparte erreichte einen Umsatz von 6,9 Milliarden Dollar – mehr als von Analysten erwartet und ein Anstieg um rund 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allerdings ist die Sparte nicht profitabel. Die Verluste stiegen von 644 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 699 Millionen Dollar im abgelaufenen Quartal.

Ausblick auf kommendes Quartal zurückhaltend

Alphabet-CEO Sundar Pichai sprach in der Telefonkonferenz mit Investoren die Probleme direkt an: „Wir werden unseren Fokus auf ein klar definiertes Produktportfolio und Business-Prioritäten setzen.“ Innovationen der jüngsten Zeit hätten das schon gezeigt, unter anderem ein neues System, Youtube-Kurzvideos zu monetarisieren. Sie sollen die Dominanz des chinesischen Rivalen TikTok in diesem Bereich brechen.

Man werde angesichts der globalen Wirtschaftslage „verantwortungsbewusst investieren“, versprach er den Anlegern. Etwa werde das Mitarbeiterwachstum „signifikant niedriger“ ausfallen als in den vergangenen Quartalen. Finanzchefin Ruth Porat konkretisiert, es werde nur etwa „die Hälfte“ der jüngsten Zahlen von über 12.000 Neueinstellungen werden.

Der Alphabet-Chef betonte, dass das Suchmaschinengeschäft nach wie vor gut sei. (Foto: dpa) Sundai Pichai

Das Suchmaschinengeschäft an sich sei „gesund“, betonte Pichai. Vor allem Wechselkurseffekte hätten die Ergebnisse belastet. Google ist stark international aufgestellt und der starke Dollar belastet, wenn die Erträge außerhalb des Landes in die USA überführt werden.

Auch für das laufende Quartal prognostizierte Alphabet-Finanzchefin Porat keine Entwarnung an der Währungsfront. Der „Gegenwind“ vom Devisenmarkt dürfte bei anhaltend starkem Dollar sogar noch zunehmen. Für die Gewinn- und Ertragszahlen des kommenden Quartals warnte die Finanzchefin, dass die starke Performance des vierten Quartals 2021 den Ausweis von hohen Wachstumszahlen in diesem Jahr „schwieriger“ machen werde.

