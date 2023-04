Quartalszahlen Harter Wettbewerb verhagelt T-Mobile erneut die Bilanz

Wegen einem anhaltenden Konkurrenzkampf verzeichnet T-Mobile im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 2,4 Prozent. Trotzdem hob der Konzern seine Ziele für das Jahr an.

T-Mobile leidet in den USA an einem starken Konkurrenzdruck. (Foto: Reuters) T-Mobile

Der Konkurrenzkampf mit AT&T und Verizon hat T-Mobile auch zum Auftakt des laufenden Jahres zugesetzt. Der Umsatz des Mobilfunkers fiel im ersten Quartal überraschend deutlich um 2,4 Prozent auf 19,63 Prozent, teilte die Tochter der Deutschen Telekom am Donnerstag mit. Der Kundenzuwachs fiel mit 538.000 ebenfalls geringer aus als gedacht. Im vorangegangenen Quartal war die Zahl der Nutzer fast doppelt so stark gestiegen.

Dennoch hob das Unternehmen seine Gesamtjahresziele für das Kundenwachstum an. Es rechnet nun mit einem Plus von 5,3 bis 5,7 statt fünf bis 5,5 Millionen. T-Mobile, an dem die Telekom inzwischen die Mehrheit hält, war im vergangenen Jahr der Wachstumstreiber für den Bonner Konzern. Jeweils rund zwei Drittel des Umsatzes und des operativen Gewinns steuerte die US-Sparte zum Konzernergebnis bei. Allerdings musste sie zum Jahresende bereits einen ersten Umsatzrückgang hinnehmen.

Der harte Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt, bei dem sich die Anbieter mit Schnäppchen-Angeboten gegenseitig Kunden abzujagen versuchen, ging auch an den Rivalen AT&T und Verizon nicht spurlos vorbei. Die Beiden enttäuschten mit ihren Zwischenbilanzen ebenfalls. Mehr: Telekom erreicht frühzeitige Mehrheit an US-Tochter T-Mobile