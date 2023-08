Quartalszahlen KI-Boom verhilft Nvidia zu Umsatz und Ausblick über Erwartungen

Dank des ungebrochenen Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat Nvidia mit seinen Geschäftszahlen und seinem Ausblick die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz im abgelaufenen zweiten Quartal habe 13,5 Milliarden Dollar betragen, teilte der wertvollste börsennotierte Chip-Hersteller am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Erwartet worden waren etwa elf Milliarden.

Damit konnte die Firma aus dem Silicon Valley den Umsatz im Jahresvergleich verdoppeln. Der Gewinn sprang von 656 Millionen Dollar vor einem Jahr auf knapp 6,2 Milliarden Dollar (5,7 Mrd Euro) hoch.

Für das laufende dritte Quartal dürfte der Umsatz dann 16 Milliarden Dollar betragen, während von Refinitiv befragte Experten von 12,6 Milliarden Dollar ausgehen. Die Nvidia-Aktie lag im nachbörslichen Handel zunächst mehr als neun Prozent zu und zog weitere Chiphersteller mit sich in die Höhe.

Nvidia ist mit Abstand der größte Anbieter von Spezialchips für rechenhungrige KI-Anwendungen. Konkurrent AMD hatte vor einigen Wochen einen reißenden Absatz für seinen eigenen KI-Prozessor bekanntgegeben. Die Nvidia-Geschäftszahlen waren an den Aktienmärkten entsprechend mit besonderer Spannung erwartet worden.

Im Mai hatten überraschend starke Quartalsergebnisse der Nvidia-Aktie einen Tagesgewinn von mehr als 24 Prozent beschert. Kurz darauf durchbrach der Börsenwert erstmals die Mauer von einer Billion Dollar. Der Konzern ist der einzige Chip-Hersteller in diesem Club. Bislang hat sich der Wert der Nvidia-Aktie in diesem Jahr verdreifacht. Die Titel gehören wie etwa die von Apple, Microsoft und Tesla zu den sogenannten „Magnificent Seven“ („die glorreichen Sieben“) Konzernen, die einen wesentlichen Anteil an dem Anstieg von mehr als 14 Prozent beim S&P-500-Index in diesem Jahr gehabt haben.

