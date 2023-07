Quartalszahlen Kundenzustrom spült Netflix Geld in die Kasse

Die Abonnenten-Zahlen bei Netflix sind nach Beginn des breiten Vorgehens gegen das Teilen von Passwörtern deutlich gestiegen. Der Videostreaming-Riese gewann im zweiten Quartal 5,9 Millionen Kunden hinzu.

Netflix geht seit einigen Wochen unter anderem in Deutschland dagegen vor, dass Nutzer einen Account über einen Haushalt hinaus teilen. Dafür wird nun zusätzliches Geld fällig. Netflix setzt darauf, dass betroffene Nutzer lieber zahlen, statt den Dienst zu kündigen. Netflix hat nun insgesamt 238,4 Millionen zahlende Kunden.

Diese Rechnung scheint soweit aufzugehen. Der Umsatz sei nun in jeder Region höher als vor Beginn des Vorgehens gegen Passwort-Trittbrettfahrer, teilte Netflix nach US-Börsenschluss am Mittwoch mit. Insgesamt legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,7 Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Dollar (rund 7,3 Mrd Euro) zu. Unterm Strich gab es einen Gewinn von 1,49 Milliarden Dollar nach schwarzen Zahlen von 1,44 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Zuletzt hatte Netflix nicht nur mit einer neuen Gebühr für geteilte Accounts von sich reden gemacht, sondern auch mit dem jüngsten Streik in Hollywood. In der kreativen Zentrale des amerikanischen Film- und Streaming-Geschäfts streiken jetzt nicht mehr nur die Drehbuchautoren, sondern seit vergangenen Freitag auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Das bedeutet, dass auch Netflix und Amazon in den kommenden Wochen und Monaten keine neuen Serien-Staffeln mehr produzieren und herausbringen können. Auch der pünktliche Start von Filmen ist in Gefahr. Late-Night-Talkshows werden wegen des Streiks der Drehbuchautoren schon seit Anfang Mai nicht mehr produziert.

>> Lesen Sie dazu: Schauspieler legen Hollywood lahm

Den Demonstranten vor den Zentralen von Netflix, Paramount und Warner Brothers geht es nicht so sehr um Gehaltssteigerungen. Sie fürchten vor allem, dass mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz immer weniger Schauspieler und immer weniger Drehbuchautoren gebraucht werden. Schließlich hat die KI in beiden Bereichen jüngst große Fortschritte gemacht.

Deshalb fordern die Gewerkschaften, denen im US-Filmgeschäft fast alle angehören, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz klaren Regeln folgen soll, etwa wenn damit Dialoge geschrieben werden, oder wenn ein virtueller Schauspieler nach einem menschlichen Vorbild geschaffen wird.

Unter anderem fordern sie Langfrist-Vergütungen bei Streaming-Serien, die es bisher – anders als im Fernsehen – nicht gibt. Auch wenn eine Streaming-Serie ins Ausland verkauft wird, sollen die Schauspieler wie bei TV-Serien profitieren. Bisher partizipieren die Schauspieler beim Streaming kaum davon, wenn eine Serie erfolgreich ist. Das wollen die Gewerkschaften ändern.

Einige Studios dagegen wollen offensichtlich genau das Gegenteil. Sie haben Vorschläge vorgelegt, nach denen sie alle Rechte an digitalen Ebenbildern von Schauspielern haben. Dann müssten sie auch keine Zahlungen leisten, wenn etwa neue digitale Serien aus vorhandenem Material erfunden und gedreht werden.

Mehr: Was kostet Account-Sharing und wie teuer ist ein Abo?