Quartalszahlen Microsoft-Chef sieht Künstliche Intelligenz als zentralen Wachstumstreiber

CEO Nadella will KI-Lösungen in alle Produkte der Firma integrieren, wie Office oder die Cloud für Firmenkunden Azure. Gleichzeitig muss er einen Gewinneinbruch verkraften.

Der Softwarekonzern bekommt die Folgen der Inflation deutlich zu spüren. (Foto: Reuters) Microsoft

San Francisco 14 Jahre nach dem Start des Clouddienstes Azure von Microsoft wird die Tragweite der Plattform sichtbar. Das glaubt zumindest CEO Satya Nadella. „Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist angebrochen und Microsoft treibt es voran“, sagte Nadella am Mittwoch bei der Vorstellung der Quartalszahlen.

Bislang habe Microsoft seine Clouddienste stetig ausgebaut. Nach jahrelanger Arbeit im Hintergrund könne Microsoft nun völlig neue Anwendungen präsentierten. „Wir verfügen über die leistungsfähigste KI-Supercomputing-Infrastruktur in der Cloud“, sagte Nadella. Namentlich erwähnte er die Partnerschaft mit dem Unternehmen OpenAI aus San Francisco. Am Vortag hatte Microsoft ein Milliardeninvestment in die Firma angekündigt.

OpenAI hatte mit ChatGPT ein Sprachprogramm vorgestellt, das natürliche Sprache verstehen und auf Kommando komplexe Texte generieren kann. Die Anwendung DALL-E generiert Bilder auf Basis von Texteingaben. Firmenkunden setzen diese Lösungen direkt in ihren Geschäftsprozessen ein, sagte Nadella. „Bereits über 200 Kunden von KPMG bis Al Jazeera nutzen es.“