Quartalszahlen Microsoft übertrifft die Erwartungen – Aktie steigt um knapp neun Prozent

Der Softwareriese konnte seinem Umsatz um sieben Prozent steigern. Das Cloud-Geschäft wuchs um 27 Prozent. Der Zuwachs ist schwächer als in früheren Quartalen – die Anleger atmen dennoch auf.

Der Tech-Konzern kann mit seinen Zahlen überzeugen. (Foto: Reuters) Microsoft

New York Bei Microsoft laufen die Geschäfte dank gefragter Software- und Cloud-Services gut. In den drei Monaten bis Ende März legte der Umsatz des Softwarekonzerns im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar zu, wie Microsoft am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Unterm Strich verdiente der Konzern 18,3 Milliarden Dollar (16,7 Milliarden Euro) und damit rund neun Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor allem das Cloud-Geschäft rund um die Azure-Plattform, die anderen Unternehmen Rechenkapazität und Anwendungen im Internet verkauft, wuchs mit einem Umsatzplus von 27 Prozent weiter. Zuletzt hatte Unilever vollständig auf die Azure-Cloud umgestellt.

Auch der Umsatz der Tochter LinkedIn, des sozialen Netzwerks für Berufstätige, stieg um acht Prozent. Zudem schnitt der PC-Bereich mit einem Umsatz von über 13 Milliarden Dollar besser ab als erwartet, auch wenn hier ein Umsatzminus von neun Prozent stand.