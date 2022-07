Quartalszahlen Microsoft verfehlt die Erwartungen, aber die wichtige Cloud-Sparte wächst

New York Microsoft kämpft mit dem starken Dollar und pandemiebedingten Lockdowns in China. Der weltgrößte Software-Konzern gab am Dienstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal bekannt: Der Umsatz lag bei 51,9 Milliarden Dollar, nach knapp 46,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut Refinitiv-Daten allerdings mit 52,4 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn stieg auf 16,7 Milliarden Dollar nach knapp 16,5 Milliarden. Die Microsoft-Aktie gab nachbörslich zunächst nach, legte dann jedoch wieder um vier Prozent zu.

„In einem dynamischen Umfeld konnten wir eine starke Nachfrage verzeichnen, Marktanteile gewinnen und das Engagement unserer Kunden für unsere Cloud-Plattform erhöhen“, erklärte Finanzvorständin Amy Hood.

Vor der Veröffentlichung der jüngsten Geschäftszahlen hatte die Microsoft-Aktie im Jahresverlauf grob ein Viertel an Wert verloren. An der Börse geht die Sorge vor einem weiteren Absacken der Tech-Werte um. Die soliden Ergebnisse bei Microsoft und das entgegen dem Trend wachsende Werbegeschäft bei Google sorgten am Dienstagabend jedoch für vorsichtige Erleichterung am Tech-Markt.

Cloud-Geschäft entwickelt sich solide

Trotz der starken Konkurrenz durch Google und Amazon entwickelte sich das wichtige Cloud-Geschäft solide. Im Bereich intelligente Cloud-Dienste erzielte Microsoft Umsätze von 20,9 Milliarden Dollar (plus 20 Prozent), was knapp den Markterwartungen entsprach. Das Umsatzwachstum in der Cloud-Kernsparte rund um das Angebot Azure lag bei 40 Prozent, ohne die Wechselkursschwankungen wäre es noch stärker ausgefallen.

Dass die Analystenerwartungen leicht verfehlt wurden, sei „größtenteils auf den Wechselkurs und die Covid-Lockdowns in China zurückzuführen“, schrieb Wedbush-Analyst Dan Ives.

Der Kern der Microsoft-Wachstumsstory sei aber das Wachstum der Cloud-Sparte Azure, „das in diesem Quartal gesund war und trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds voraussichtlich bis 2023 anhalten wird.“ Trotz der Sorgen am Markt habe sich das Zukunftsgeschäft also relativ stabil entwickelt –ein positives Signal, so Ives.

Microsoft hatte Anfang Juni seine Erwartungen für das Quartal beim Gewinn wie auch beim Umsatz gesenkt und dabei bereits auf die Stärke des Dollars verwiesen. Der Konzern erzielt etwa die Hälfte seines Umsatzes außerhalb der USA.

Mit Material von Reuters.

