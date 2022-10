Quartalszahlen Netflix gewinnt wieder Kunden – Aktie schießt nach oben

Neue Serien wie „Dahmer - Monster“ verhelfen Netflix wieder zu einem Nutzeranstieg. Der Streamingdienst kann die Analystenerwartungen übertreffen. Die Aktie steigt um 14 Prozent.

Der Streamingdienst hatte zuletzt mit fallenden Nutzerzahlen zu kämpfen. Im abgelaufenen Quartal konnte der Trend aber wieder gebrochen werden. (Foto: AP) Netflix

Philadelphia Netflix hat seinen Kundenschwund vorerst gestoppt. Unter anderem dank des Erfolgs von Serien wie „Stranger Things“ und „Dahmer - Monster“ stieg die Zahl der Nutzer im abgelaufenen Quartal weltweit um 2,4 Millionen, teilte der Streamingdienst am Dienstag mit. Analysten hatten nur mit rund einer Million gerechnet. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen 4,5 Millionen zusätzliche Abonnenten an.

„Nach einem schwierigen ersten Halbjahr sehen wir uns auf einem guten Weg, unser Wachstum wieder zu beschleunigen“, erklärte das Unternehmen in einem Brief an die Aktionäre. Netflix hatte Ende September 223 Millionen Abonnenten. In der ersten Hälfte des Jahres hatte Netflix 1,2 Millionen Kunden verloren, weil diese wegen der schwächelnden Konjunktur den Gürtel enger schnallten und der Druck von Konkurrenten wie Amazon Prime oder Disney+ wuchs.