Quartalszahlen Netflix steigert Nutzerzahlen dank „Harry & Meghan“ – Mitgründer Reed Hastings gibt Rücktritt bekannt

Netflix kann im vierten Quartal überraschend viele neue Nutzer gewinnen. Parallel zu den neuen Zahlen gibt Netflix-Mitgründer Reed Hastings seinen Rücktritt bekannt.

Der Netflix-Mitgründer gibt seinen Rücktritt bekannt. (Foto: AP) Reed Hastings

Der Erfolg der Dokumentation „Harry & Meghan“ und der Serie „Wednesday“ beschert Netflix einen überraschend starken Kundenzuwachs. Die Zahl der Nutzer stieg im vierten Quartal um 7,66 auf 231 Millionen, teilte der Streaming-Dienst am Donnerstag mit. Analysten hatten nur mit etwa der Hälfte gerechnet. Netflix-Aktien stiegen daraufhin im nachbörslichen US-Handel um sieben Prozent.

Der Umsatz lag weiteren Angaben zufolge mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 7,85 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen. Der Reingewinn brach allerdings auf 55 von 607 Millionen Dollar ein.

Parallel dazu gab Netflix-Mitgründer Reed Hastings seinen Rücktritt bekannt. Er übergebe die Konzernführung an seinen Co-Chef Ted Sarandos und an Greg Peters, der bislang das Tagesgeschäft verantwortete. Er selbst wechsele an die Spitze des Verwaltungsrats.

Weil Verbraucher wegen steigender Preise und einer schwächelnden Konjunktur den Gürtel enger schnallen, hatte Netflix über weite Strecken des vergangenen Jahres mit Kundenschwund zu kämpfen. Aus diesem Grund und wegen des harten Wettbewerbs mit Rivalen wie Amazon Prime oder Disney+ führte das Unternehmen unter anderem ein günstigeres, werbefinanziertes Abonnement ein.