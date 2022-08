Quartalszahlen Nvidia meldet Gewinneinbruch und gibt schwache Prognose – Aktie gibt nach

Trotz Gewinnwarnung ist die Lage für Chip-Hersteller schlimmer als befürchtet. Aber zwei Bereiche von Nvidia wachsen stark.

Der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück. (Foto: Reuters) Nvidia

San Francisco Der wertvollste Chipkonzern der Welt, Nvidia, bekommt den Einbruch in der globalen Chipindustrie zu spüren. Die Umsätze gingen in den abgelaufenen drei Monaten im Vergleich zum Vorquartal um 19 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar zurück, wie CEO Jensen Huang bei der Präsentation der Zahlen am Mittwoch sagte. Vor zwei Wochen hatte das Unternehmen bereits eine Gewinnwarnung ausgegeben. Den Nettogewinn wies Nvidia für das abgelaufene Quartal mit rund 1,3 Milliarden Dollar aus. Das waren rund 62 Prozent weniger als im Vorquartal.

Als wichtigsten Grund für das schwierige Umfeld machte Huang einen Einbruch im für Nvidia wichtigen Geschäft mit Chips für die Spielebranche aus. Umsätze im Gaming-Geschäft brachen um 33 Prozent im Jahresvergleich beziehungsweise 44 Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf 2,04 Milliarden Dollar ein. Huang sprach von einem „schwierigen Umfeld“.