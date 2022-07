Quartalszahlen Tech-Branche fürchtet Einbruch des Werbegeschäftes - Snap-Aktie stürzt ab

Das Werbegeschäft bei Snap bricht ein und zieht Konzerne wie Meta und Google herunter. Analysten erwarten weitere Rückschläge, sehen aber auch Chancen.

Das einst heiß gehandelte Unternehmen schockte die Anleger mit den Quartalszahlen. (Foto: dpa) Foto-App Snap

San Francisco, New York Der Foto-Dienst Snap hat mit unerwartet schlechten Zahlen die Branche in Schock versetzt. Denn Snap ist ein wichtiger Frühindikator für die US-Technologiebranche. Die Firma aus San Francisco legt als eine der ersten Zahlen vor. Sie geben einen Ausblick auf die Umsätze in der Branche.

Das sonst rasante Umsatzwachstum sank im vergangenen Quartal auf ein mageres Plus von 13 Prozent. Am Freitag brach die Börsenbewertung um rund ein Drittel ein. Seit dem Höchststand im September hat Snap rund 90 Prozent an Marktkapitalisierung verloren.

Die von Snap am späten Donnerstag vorgelegten Zahlen drückten sogleich andere Tech-Werte ins Minus: Die Papiere von Suchmaschinenbetreiber Google verloren am Freitag rund fünf Prozent. Kommende Woche legen der Google-Mutterkonzern Alphabet (Dienstag), der Facebook-Konzern Meta (Mittwoch) und Apple (Donnerstag) Quartalszahlen vor.