Quartalszahlen Teslas Preiskrieg setzt eigene Margen unter Druck

San Francisco Der von ihm selbst angezettelte Preiskrieg bei E-Autos setzt Tesla zu. Der Konzern gab am Mittwoch nach US-Börsenschluss für das zweite Quartal einen Rückgang der Rentabilität (Bruttomarge) auf 18,2 Prozent nach 19,3 Prozent im Vorquartal bekannt. Das ist der niedrigste Wert in 16 Quartalen. Allerdings übertraf das Unternehmen des SpaceX-Chefs und Twitter-Besitzers Elon Musk mit 24,9 Milliarden Dollar die Umsatzerwartungen. Von Refinitiv befragte Experten hatten knapp 24,5 Milliarden erwartet.

Der Nettogewinn lag bei 3,15 Milliarden Dollar. Die Tesla-Aktie lag im nachbörslichen Handel zunächst gut zwei Prozent im Minus, lagen dann im weiteren Verlauf aber zwei Prozent im Plus.

Teslas Gewinnspannen waren lange der Neid der Auto-Industrie. Der Elektroauto-Pionier hat jedoch einen Preiskampf bei E-Autos in Gang gesetzt, der vor allem in China heftig tobt. Auch in den USA senkte Tesla die Preise mehrfach. Der Konzern nutzt seine hohe Ertragskraft dazu, sich gegen die Konkurrenz von etablierten Autobauern zu wehren, die immer mehr E-Autos auf den Markt bringen. In China kommt der Aufstieg von Firmen wie BYD hinzu, inzwischen die Nummer eins auf dem weltgrößten Automarkt. Durch die Rabattschlacht droht vielen Elektro-Start-ups in Volksrepublik finanziell die Luft auszugehen, berichten Branchenvertreter. Aber auch große Autobauer wie Volkswagen und Mercedes-Benz ächzen.

Inzwischen hat Tesla das Tempo bei den Preissenkungen verringert und gewährt stattdessen Rabatte auf Fahrzeuge, die auf Lager produziert wurden. Im zweiten Quartal fuhr der Autobauer mit 466.140 Fahrzeugen einen Auslieferungsrekord ein und übertraf damit Marktschätzungen. In den USA trugen dazu auch staatliche Subventionen bei, durch die E-Autos erschwinglicher wurden.

Zuletzt rollte Tesla ein Programm aus, bei dem Käufer einen Rabatt bekommen, wenn sie auf Empfehlung eines Kunden ein Fahrzeug der Modelle 3 und Y kaufen. Das Programm wurde in den größten Tesla-Märkten eingeführt, darunter in den USA, China, Deutschland, Frankreich, Kanada, Mexiko, Hongkong und Singapur.

Seine Expansion treibt Tesla unterdessen voran und stellte in Brandenburg den Antrag zur Erweiterung seiner Gigafabrik. Ziel ist die Verdoppelung der Kapazität des Werks in Grünheide auf eine Million Fahrzeuge.

