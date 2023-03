Quartsalzahlen „Das ist nur der Anfang“ – Nach Führungschaos überrascht Salesforce-CEO Benioff mit starker Prognose

Der Software-Konzern Salesforce überrascht mit starkem Umsatz und starker Prognose. Die Aktie des Konzerns steigt deutlich.

Das Software-Unternehmen kann mit seinen Quartalszahlen überzeugen. (Foto: Reuters) Salesforce

San Francisco Der SAP-Rivale Salesforce will sich angesichts des Abgangs zahlreicher Führungskräfte und Druck von Investoren auf ein profitables Geschäft konzentrieren. „Die Verbesserung der Rentabilität hat für uns höchste Priorität“, sagte CEO Marc Benioff.

Er stellte für das laufende Quartal Umsätze zwischen 8,16 und 8,18 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten waren bislang im Schnitt von 8,06 Milliarden Dollar ausgegangen. Das Unternehmen will zudem sein Programm zum Aktienrückkauf auf 20 Milliarden Dollar erhöhen. „Das ist erst der Anfang“, sagte Benioff. Die Aktie des Unternehmens stieg nachbörslich um 16 Prozent.

Der CEO wollte damit auch auf die Kritik mehrerer, prominenter Investoren reagieren. Die Rentabilität habe bei Salesforce eine höhere Priorität. Das Unternehmen war in den letzten Monaten durch einen Zustrom aktivistischer Investoren, darunter Third Point, Elliott Management und Starboard Value, stark unter Druck geraten.