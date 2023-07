Quick-Commerce Lieferdienst Getir zieht sich aus Spanien, Portugal und Italien zurück

Der türkische Lieferdienst verlässt drei europäische Märkte und will sich künftig vor allem auf Deutschland fokussieren. Erst vor wenigen Wochen hatte Getir sich aus Frankreich zurückgezogen.

Das Unternehmen werde weiterhin in Deutschland, Großbritannien, den USA, den Niederlanden und der Türkei tätig sein, hieß es. (Foto: Reuters) Lieferdienst Getir

Berlin Der Lebensmittel-Lieferdienst Getir zieht sich aus Spanien, Portugal und Italien zurück und will das Geschäft in Europa künftig vor allem auf Deutschland konzentrieren. „Getirs Rückzug aus diesen drei Märkten wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine finanziellen Ressourcen auf bestehende Märkte zu konzentrieren, in denen die Chancen für betriebliche Profitabilität und nachhaltiges Wachstum größer sind“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Das Unternehmen werde weiterhin in Deutschland, Großbritannien, den USA, den Niederlanden und der Türkei tätig sein, hieß es. Dort würden 96 Prozent des Unternehmensumsatzes erwirtschaftet.

Zur Zahl der betroffenen Beschäftigten in den drei nun aufgegebenen Märkten äußerte sich Getir zunächst nicht. Das Unternehmen dankte lediglich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „für ihre harte Arbeit und ihr Engagement“.

Der türkische Lieferdienst ist im sogenannten Quick-Commerce-Bereich tätig, bei dem sich Kundinnen und Kunden per App Supermarktprodukte innerhalb von Minuten an die eigene Haustür liefern lassen können.

Bereits vor einigen Wochen hatte sich das Unternehmen auch vom französischen Markt zurückgezogen. Damit verlasse der letzte verbleibende Quick-Commerce-Anbieter das Land, teilte Getir damals mit. In Deutschland hatte das Unternehmen vor einiger Zeit den Wettbewerber Gorillas übernommen und will das Geschäft hierzulande weiter ausbauen. Mehr: Lieferdienst Getir steht vor drastischen Einschnitten – und kämpft um Investorengelder